12港人潛逃｜林鄭：先由內地管轄區處理被扣港人　完成後再接回港

12名人早前懷疑循水路潛逃台灣期間，被廣東海警拘捕扣查，並按兩地通報機制通知港府。特首林鄭月娥今早（22日）被問到，政府去年修訂《逃犯條例》時曾表示，會確保移交港人至內地時的人權保障，而在12名港人被扣案中，會否保障有關人權、交出雷達訊息。 林鄭月娥回應指，由於修例未能通過，港府只能按兩地通報機制處理，亦需要對機制予以尊重，不能一直干預其他司法管轄區。 林鄭表示，該12名港人在潛逃時涉違反內地法律，認為要先讓內地處理他們違內地法律的問題，她亦不知道會如何處理，但相信處理完，將一貫按安排接回香港，一視同仁。她指，有關12人的家屬已全部向入境處求助，並曾會面討論，會研究可提供甚麼協助。

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強調非與內地「交涉」問題

林鄭月娥今早（22日）出席行政會議前見記者，提到去年修例時，港府很認真在修例建議方面，嘗試增加對機制的信心，而中央政府亦正面回應，可惜沒有通過，即代表沒有法律基礎做你希望我們做的事（Unfortunately, it did not go through. So when it did not go through, it means we do not have the legal basis to do the things you want us to do），因而只能退而進行既有的兩地通報機制，當有案件是港人在內地被扣押時，會有所通報，需要予以尊重，而非一直干預其他司法管轄區。

至於會否要求將12名港人先帶回香港，林鄭表示，有關人士本身涉違反了香港的法例，包括藏有攻擊性武器、襲警、暴動罪等，而他們在保釋期間逃避法律責任，再被內地拘捕，涉違反內地法律。她強調事件並非與中央交涉的問題，而是要先讓內地處理違反內地法律香港人的問題。

林鄭又指，警務處一直有處理相關工作，自2018年機制簽訂以來，已有2000多香港人因為在內地被捕而通報港府，強調今次12名港人事件亦是一視同仁。