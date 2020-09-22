網傳男子直播強姦未成年少女　雲南文山市警方介入調查

內地網上近日瘋傳一段長約30分鐘的短片，內容是雲南文山州文山市有男子直播疑似強姦未成年少女，男子更宣稱是花錢「找少女破處一男三女一起玩」。 短片引起關注，文山州公安局在周一（21日）通報稱已介入調查。

短片中共出現一名男子及三名體態相當年輕的女子。據網民透露，短片是在一款成人App上發現，男子在鏡頭面前宣稱在雲南文山市，花費9000元（人民幣．下同）找來初中女生直播「驗貨」處女。

有網民以文字描述短片的內容，「女生全程哭鬧喊痛，十分痛苦、無助、不知所措。旁邊還站有兩外兩位疑似未成年人，被男方威脅、脅迫，要求她們對著鏡頭脫內褲，並且協助該男子強行按住幼女」、「男主播聲稱與其他兩位女生也發生過性關係，表演『驗貨』也不是第一次」、「兩（另）外兩位疑似未成年女性的女生似乎是被脅迫的，在鏡頭面前不願意脫下內褲，男子強行扒下來」、「該男子還用棉簽、手指故意摳女童下體，並展示給鏡頭觀看，用衛生紙擦下體血、「硬摳出處女膜直播展示」。

文山州公安局在周一（21日）下午發布情況通報 ，指已接獲網民的舉報，目前正全力展開調查，呼籲民眾積極提供線索，並且切勿惡意傳播該短片。

另一方面，文山市婦女聯合會辦公室的工作人員亦稱，如果真的有女性受到侵害，婦聯將會給予心理安撫等，將會持續關注事情的進展。

（綜合報道）