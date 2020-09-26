廣西13歲少女陳屍水塘警方不立案　父親發現手機有疑被強姦影片

廣西南寧橫縣早前有一名13歲少女被陳屍在一處水塘，警方一開始認為不存在刑事犯罪，出具不予立案通知書。不過，少女的父親張先生卻發現，女兒手機內有一段女兒疑似被強姦的影片。此事引起媒體關注，警方此後回應指，如果該段影片屬實，將會啟動調查。

張先生的女兒。（影片截圖）

張先生表示，事發在6月28日，女兒放學回家後，被一名女同學從家中接走，自此就失去聯絡。張先生翌日向警方報案，結果下午在村子後山的一個水塘發現女兒的遺體。張先生說，他們給女兒買有一部手機，但事發時沒有在現場找到女兒的那部手機。此外，張先生表示：「她隨身佩戴的一塊價值600多元的玉佩也不翼而飛。」

三天後，張先生接到女兒班主任的通知，稱在該名女同學處找回女兒的手機，「甚麼都沒有，（聲稱）手機是由公安工作人員定位出來的。」

張先生發現手機的數據被刪除。他此後找技術人員恢復了收集數據，發現當中有數段影片，顯示有一名少女疑似遭強姦，以及數名全身赤裸的少女被毆打。張先生認為，雖然該少女疑似被強姦時正捂着臉哭泣，無法看清正面，但根據聲音和體態特徵，相信少女就是女兒，並且女兒亦有同樣的衣服。

惟按照警方出具的《不予立案通知書》，對於張先生女兒一案，局方指經審查後認為沒有犯罪事實，不需要追究刑事責任。張先生對女兒的死因存疑，申請覆議，警方在本月初再發出《刑事覆議決定書》，指原決定認定的事實清楚、證據充分、依據准確、程序合法，決定維持原決定。

此事引起媒體關注，面對媒體詢問，有公安局的工作人員稱，此前張先生並沒有向警方提供前述疑似強姦的影片，而法醫對張先生女兒死因的結論是「非暴力致死」。工作人員指，如果張先生提供的影片屬實，將會啟動調查。

對此，張先生解釋稱，影片並未交予警方是擔心會被刪除，如今已交由代理律師轉交至上一級的南寧公安局，並正不斷調取及補充相關資料，正等待警方回覆。

（澎湃新聞、西南商報）