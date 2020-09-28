走私寵物｜60貓狗險變偷渡客幸獲救　7隻淪無主孤寵　愛協急尋主

本港上月揭發寵物走私案，從外地回到內地居住的主人，與愛寵分隔異地，為求重逢卻所托非人，誤信不法寵物移民中介公司，結果寵物登上走私船，慘被掟落海，15條生命葬身大海。 險遭偷渡回內地的貓狗尚有60隻，牠們在走私船及本港寵物酒店被尋獲，成功逃過厄運。牠們健康狀況良好，惟受疫情影響，暫時無法經合法途經回內地，故交由愛協暫時照顧。牠們被逼滯留異地逾月，部分幸有主人認領，並獲安排受託人暫時寄養；但有7隻貓狗的主人仍未能聯絡上，慘成「無主孤寵」。愛協罕有呼籲主人盡早與警方聯絡，否則將安排市民領養。

↓↓7隻淪「無主孤寵」的貓狗資料↓↓

險變成非法移民的60隻貓狗，當中12隻狗在走私船上獲救，並於8月23日交由愛協接手照顧。經身體檢查後，發現大部分狗隻因長期困籠，故比較緊張，且精神欠佳，部份身上更沾有自己的排洩物，狀甚可憐。經愛協的一輪清潔及餵食後，現時狀況已穩定。愛協於8月28日再在屯門一間動物酒店領回一批「寵物移民」，包括26隻貓及22隻狗，健康狀況不俗。香港愛護動物協會福利部行政經理Vivian形容，全部貓狗均十分開心，且渴望與人交流，未有異樣。

受疫情關係，全部寵物暫時無法以合法途徑返回內地，滯留在香港已一個多月。這些僥倖獲救的貓狗，53隻已獲身在內地的主人認領，暫由愛協或受託人照顧；惟仍有7隻寵物的主人，至今仍未聯絡到。愛協呼籲，主人得知事件可與水警總區第3隊聯絡，如最終無人認領，則會供市民領養。

活潑親人的哥基，在鏡頭前成為眾人的模特兒 ; 緊張的約瑟爹利遇見同類即時興奮起來 ; 貓兒驚見大量陌生人，一隻露出驚慌表情，一隻繼續安坐在寵物袋內拒絕露出神秘面紗。牠們看似與普通「主子」一樣討人喜愛，上月卻為與主人團聚而險被不法之徒用快艇走私回內地，幸在香港暫住寵物酒店時被警方發現，最終逃過厄運。（余睿菁攝）

愛犬險遭偷渡 委托人心痛哥基遭遇稱關係如家人

雖然動物被逼生活在異地，未能回到主人身邊，惟幸其中13隻動物被認領後，獲主人安排受託人暫時寄養，重展新生。1歲哥基女「靜香」，原與20多歲的男主人居於美國，新冠肺炎疫情後，男主人返回天津生活，他不捨愛犬，故於網上找到中介公司，聲稱能合法運送「靜香」回中國。主人早前在新聞中得知香港有寵物偷渡案件後感到不妥，立刻報警，在警方追查後，8月27日發現「靜香」身在香港一間疑與非法中介公司有關聯的動物酒店。

委托人周小姐是「靜香」主人父母的友人，多年來均有飼養寵物，提到「靜香」的遭遇時更一度心酸眼紅。她形容「靜香」的遭遇已比其他被中介公司偷運的寵物幸運，只待在動物酒店一日便已獲救。她指「靜香」現時整體健康狀況良好，惟仍然處於「少少郁動就好怕」的狀態。另外，周小姐又指「靜香」非常想念主人，每當見到身型貌似男主人的高大身影便會停住，每次發現不是主人均會顯得失望難過。周小姐認為作為寵物主人，理應盡心盡責，「唔可以輕信中介」，形容「動物好似家人一樣」。

另一隻獲受托人照顧的約瑟爹利仔「All in」今年4歲，主人托中介公司由美國將牠運回北京，卻險被不法份子用「大飛」走私回內地，幸現時健康良好。主人因中介公司突然失聯，並留意到香港有寵物偷渡新聞，越洋報警，最終找到愛犬下落。孫律師受主人委託處理事件，坦言「好開心拎翻啲狗」，又稱讚警方的調查行動迅速，「2個星期就知道狗嘅下落」。

龍小姐則在女兒的同學所托暫時領回兩隻來自澳洲的貓咪，牠們在寵物酒店被發現，現時健康狀況均良好。她形容貓主十分緊張及擔心貓咪的下落，希望可盡快取回貓咪。

香港愛護動物協會福利部行政經理Vivian。（余睿菁攝）

疫情下中介偷運寵物造15死 7隻貓狗仍待領回

寵物走私案於上月21日被揭發。當日水警聯同海關截獲一艘快艇，發現12隻寵物狗疑被走私回內地，船上2名內地男子分別被控「殘酷對待動物」、「危害他人海上安全」罪。及至26日及27日，3個寵物籠飄至赤柱及南丫島，共15隻貓兒命喪大海。警方調查後，發現所有寵物皆已植入晶片，相信是在歐美等地內地留學生回流國內生活，欲將愛寵運返內地團聚時，於網上找到寵物移民中介，誤信可合法經香港運返內地，未料到對方是走私集團，貓狗慘變「偷渡客」。警方經進一步調查後，在香港再拘捕7人。他們已獲准保釋，須於10月下旬報到。

愛協行政經理Vivian表示，就事件感到十分難受，寄語「主人自己做多一啲」。她曾嘗試在網上尋找寵物移民公司，明白寵物移民要處理大量文件及手續「係好大挑戰」，惟希望主人能做足資料搜集，細心準備，方能避免被不法中介公司欺騙，令寵物置身險境。