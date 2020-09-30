【有片】歐陽娜娜登央視獻唱《我的祖國》　任達華惠英紅同台演唱

台灣藝人歐陽娜娜登上央視十一國慶晚會，獻唱《我的祖國》，在台灣引發爭議。該節目採預錄方式，已於今日（9月30日）晚間播出。同台演唱的還有香港藝人任達華、惠英紅等人。

央視國慶特別節目今日晚上播出，歐陽娜娜被排在第四組登場，以大紅色禮服登台，不過顯然全程對嘴唱。這段預錄影片由演唱明星及中國大陸風景畫面交織呈現。

另一名同樣受到關注的台灣藝人張韶涵則以一身寶藍色魚尾拖曳長裙亮相，與陳偉霆、張碧晨和夏利奧合作演唱抗疫歌曲《守護》。

圖輯｜歐陽娜娜、張韶涵、任達華等藝人在央視登台（點圖放大）：

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對於歐陽娜娜到大陸十一國慶晚會上唱《我的祖國》，台灣行政院長蘇貞昌表示，「台灣是民主的國家，所以任何人都有可以選擇工作的自由、言論自由、唱歌自由，不過台灣也是法治國家，任何人都不能違背法律規定，否則將依法處置。」

蘇貞昌說，「中國是一個沒有自由、民主的國家，中國最沒有資格講自由、講民主」，中國大陸藝人因為違背黨的意識而消失的所在多有，故自己也關心像是歐陽娜娜這樣年輕的女生，「假使她受制於中國將有什麼下場？」或許歐陽娜娜父親歐陽龍所演的電視劇《藍與黑》中的某些對白可以供她參考。

台灣陸委會此前呼籲台人不應參加「十一」相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，亦不應支持、協助中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同。陸委會稱將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。

大陸國台辦發言人馬曉光今日回應事件時表示，民進黨當局對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇，欲加之罪何患無辭。他表示，台灣藝人來大陸發展，參加兩岸影視交流活動，與大陸歌手同台演出，觀眾們喜愛，大陸也積極支持。