歐陽娜娜風波｜林志玲被翻出唱《我和我的祖國》　台網民意見兩極

台灣藝人歐陽娜娜將登上央視十一國慶晚會獻唱《我的祖國》，在台灣引發爭議，陸委會表示若違規將依法查處，而國台辦則以「欲加之罪」回應，批評民進黨當局對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇。 一波未平一波又起，台灣有網民今日（30日）又翻出，名模林志玲2019年曾前往內蒙古通遼市的某所小學，並在當地建立了「志玲姐姐兒童之家」，當時她還和小朋友一起在教室演唱《我和我的祖國》。

綜合傳媒報道，林志玲早在去年10月就在微博上發布多張她參與上述活動的照片，她為其中兩張照片分別搭配的文字是：「來來來，大家一起唱《我和我的祖國》」以及「蒙語歌學習中」。

對於林志玲唱歌一事，有台媒標題寫道「林志玲也唱過」、「林志玲被挖出陪唱《我的祖國》」。但事實上，歐陽娜娜演唱的《我的祖國》是50年代抗美援朝電影《上甘嶺》的插曲，《我和我的祖國》則是創作和發行於1985年的另一首愛國歌曲。

歐陽娜娜與張韶涵在央視國慶晚會上獻唱（點圖放大）：

不少台灣網民對林志玲演唱大陸愛國歌曲反應兩極。有人說：「戲子無祖國啊」、「中國玲」，但也有許多人力撐志玲姐姐：「又不是在中共國慶晚會唱，差這麼多也拿來嘴」、「配合小朋友唱一下還好吧 我在美國也唱美國國歌啊」、「問題她不是在大陸國慶晚會上唱啊」、「在兒童之家教小朋友唱跟在國慶大典唱意義完全不一樣吧」、「林志玲是嫁日本人，出席的環境是弱勢團體，差很大好嗎」。

也有網民指出，林志玲全家政治立場都是深綠，母親吳慈美與陳水扁家族關係要好，諷刺表示「雙標啟動」、「顏色對了就沒事」、「她母親是祖母綠等級的呢」、「他媽媽的台灣價值，多到你會怕」。

（綜合報道）