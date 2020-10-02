中芯國際被指將遭美製裁　學者：受限制力度或比華為輕

對於美國製裁中國晶片製造企業中芯國際的傳聞，美國官方至今未有證實或否定傳聞。中國半導體研究機構分析師指，中芯應會被列入美國「出口管制」名單，而不太可能被納入「實體清單」，兩者管制程度有別。

中芯國際是中國最大的晶片製造商，2020年7月16日在上海證券交易所科創板上市。（視覺中國）

據台灣中央社9月30日報道，上海對外經貿大學國際經貿學院院長黃建忠接受採訪時表示，從技術水平上說，中芯國際現在的產品與歐美相距甚遠，不會被列入美國出口限制的實體清單，但可能依照瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement），限制半導體技術流到中國。

中國半導體研究機構芯謀研究首席分析師顧文軍29日撰文指出，據掌握的消息，中芯被列入了美國「出口管制」關注的名單，並沒有被列入「實體清單」，這兩者有區別。

他說，若被列入「出口管制」，中芯的美國供應商在給供貨時，需依照美國出口管制條例申請特殊許可證。雖然手續麻煩了許多，但遠不及被列入「實體清單」嚴重。

9月26日，網上流傳由美國商務部工業和安全局發給美國半導體行業協會（SIA）的信，顧文軍說，這封信再由SIA發給相關公司，目前美國相關公司也收到了此信，但很多細則還沒有公布。中芯國際27日對外公吿則很謹慎，僅表示未收到官方發佈的有關出口管制訊息。

對於中芯一旦被實施出口管制可能的影響，顧文軍分析，在當前敏感的政治形勢下，中芯向海外購買設備材料可能遇到阻礙，中芯與美國客戶、部分國際客戶的合作將會受到嚴重影響，但中芯不會因此停擺。

值得注意的是，早在9月初，美國五角大樓就已經預吿過此事，稱美方正在考慮把中芯國際拉入美國的出口「黑名單」，理由是該公司的民用晶片存在被用於軍事的風險。

但中芯國際在一份聲明中表示他們與中國軍方並沒有關聯，也不會生產任何用於軍事需求的產品。

對於中芯國際被指將受到美國製裁一事，中國外交部發言人汪文斌在9月27日的例行記者會上回應稱，中方堅決反對美國政府泛化國家安全概念，違反市場經濟和公平競爭的原則，違背國際的經貿規則，濫用出口管制等限制措施，無理打壓中國企業，破壞正常的國際經貿秩序。

他表示，中方將繼續採取必要的舉措，維護中國企業的正當權益。