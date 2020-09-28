中芯早段插近8%　晨星：美禁令影響大　中國半導體難完全本地化

《路透社》早前報道，美國已經對中國晶片製造商中芯國際採取出口管制措施。縱使中芯國際回應表示未接獲美國政府的通知，並重申與中國軍方無關係，產品不用作軍事用途，但今早股價仍然下挫，最多插近8%。

晨星（Morningstar ）最新發表的報告指，分析師相信如果此出口禁令落實執行，將對中芯國際的營運帶來莫大影響，因其絕大部分設備均來自美國或與之有關聯的公司。

中芯國際是中國最大的芯片製造公司。（資料圖片）

「中國製造」落後美國兩至三代

晨星股票分師員李旭暘指，儘管在部分供應鏈中已出現中國製造的設備替代品，然而其規格一般較美國設備落後兩至三代。

晨星認為，中芯國際的禁令只是中美科技戰的其中一部分，預期未來或有更多中國公司的供應鏈，將面臨被切斷的風險。

在美國未落實禁令前，晨星維持中芯國際估計公允價值為每股23元。不過，由於中國未有即時可用的相關替代品，相信禁令對公司中長期影響或非常嚴重，估計其股價有40%的下行風險。晨星更指出，中國的半導體設備不大可能在10年內完全本地化。

然而，晨星相信台灣代工廠聯華電子股份（UMC）與先鋒國際半導體（VIS）會受惠於來自中芯國際的轉移訂單。與此同時，禁令將會令其他與中芯國際或華為業務關係的中國半導體公司受累，包括華潤微電子、華虹半導體、北方華創、中微半導體設備、長電科技等。