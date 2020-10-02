廣東海警再破粵港偷渡案拘12人　縝密偵查2個月後採取行動

中國海警今日（10月2日）發布消息稱，9月29日，廣東海警局聯合深圳等地公安機關，統籌指揮中山、惠州、汕尾等沿海市海警局，在三地開展集中收網行動，偵破一宗組織他人偷越國（邊）境案件。 截止目前，海警共拘捕涉案人員12名，其中涉嫌組織運送者5名、偷渡人員7名，查扣涉案車輛1台、涉案快艇2艘。

廣東海警聯合公安部門抓捕偷渡集團疑犯。（中國海警）

據了解，上述組織他人偷渡的犯罪集團長期活躍於粵港等地，採取「螞蟻搬家」的方式，利用快艇在粵東沿海地區組織人員偷渡境外，組織嚴密、分工明確。根據掌握的線索，廣東海警局在7月下旬成立專案組深入偵查。

警方稱，經過2個月縝密偵查，廣東海警聯合公安部門偵破該案，搗破這個長期組織人員偷渡的犯罪集團，切斷了兩條海上運輸通道，持續保持粵港海域的安全穩定。目前案件仍在偵辦中。

據介紹，為嚴防新冠肺炎疫情從海上輸入，廣東海警局自8月起密切與香港警方開展警務合作，對粵港海域偷渡犯罪活動保持嚴打高壓態勢，曾先後於8月4日、8月8日偵破2宗粵港跨境偷渡案，拘捕35名涉案疑犯。

其後，廣東海警又於8月23日在其管轄海域內查獲一艘涉嫌非法越境船隻，海警登船後發現12名港人，有關人士涉嫌干犯「偷越國（邊）境罪」被捕。經初步調查後，深圳鹽田公安局刑事拘留12人，以作深入調查。

及至9月30日，深圳市鹽田區人民檢察院通報「12名港人偷渡案」，以涉嫌組織他人偷越邊境罪批准逮捕犯罪嫌疑人鄧某某、喬某某，以涉嫌偷越邊境罪批准逮捕犯罪嫌疑人李某某、黃某某等10人。該案仍在偵查中。

（綜合報道）