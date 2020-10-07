據指對教廷指示無所適從　閩東教區前正權主教郭希錦突辭職

中國與梵蒂岡有意續簽即將屆滿的主教任命協議之際，據天主教媒體天亞社報道，曾在上次協議簽署前被要求讓位的福建閩東教區前正權主教郭希錦，周日（4日）宣布退出教區管理職務並不再參加公開活動。 報道引述分析認為，此與教廷的指示讓郭希錦無所適從有關。

報道指，現為輔理主教的郭希錦在當晚的彌撒上宣布呈辭決定，據網傳一份被指是郭希錦的講稿顯示，郭有感自己已被時代甩了一大段，在這變化快速的時代感到眼花撩亂，頭暈目眩，但認為自己跟不上時代但不要拖時代的後腿，成為時代進步的障礙，因此退避三舍，自行離職，並透露離職的決定上月已呈稟聖座。

他續強調，自己不再參加所有的公開活動，周一（5日）起只舉行沒有教友參與的私人彌撒，並會退出教區管理組織，專務念經；又指所收的彌撒獻儀一分一釐都須上交教區，叮囑教友們牢牢記住自己信的是天主的教，人會變但天主不會變，不論發生何事都不要讓完整的信德受到損害等。

郭希錦原為教廷選派的閩東教區正權主教，即中國所指的地下教會主教。2018年簽署中梵協議時，有消息指，教廷向中方讓步，要求郭希錦「顧全大局」，讓位予屬於官方認可的中國天主教愛國會前副主席兼政協委員詹思祿。

郭希錦（左）在教廷協調下讓位予詹思祿（右）。（網上圖片）

對此，報道引述一名中梵關係觀察家指出，自中梵協議達成後，教廷的指示自最初詹思祿不能插手「地下教會」，要與郭希錦共同維持閩東教區現狀，到後來指郭希錦具有完全的權力，再到今年4月教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）向二人致函稱郭希錦「沒有特權」背離教區正權主教的責任及任務，讓郭希錦無所適從的指示是促成他決定辭職的原因之一。

而前年3月26日，教區消息人士透露郭希錦被當局帶走，之後獲釋並回到教區。當時美國《紐約時報》曾引述羅馬新聞機構消息指郭希錦因拒絕與官方所任命的主教主持復活節彌撒而被拘，當時堂區辦公室員工稱，當局是意在於復活節前後不讓郭現身人前。

（綜合報道）