【浪卡風球】颱風逼近海南　傍晚前後登陸陵水到文昌一帶

據中央氣象台13日表示，熱帶風暴浪卡正逼近海南島，預計傍晚前後在海南陵水到文昌一帶沿海登陸，廣東、廣西、海南等地將有持續的大風和強降雨天氣。上午，瓊海市雨量逐漸增大，海南省氣象台10時發布颱風橙色預警信號。

浪卡正逼近海南島，市民在大雨中出行（點圖放大）：

浪卡目前位於南海西北部海面，海南省氣象台預計，浪卡中心將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，將於13日傍晚前後在海南島文昌到陵水一帶沿海地區登陸，以後穿過海南島，經北部灣趨向越南北部沿海。

浪卡正逼近海南島，預計傍晚前後在海南陵水到文昌一帶沿海登陸。（中央氣象台）

受浪卡和冷空氣共同影響，13日至14日海南省陸地和海面將有強風雨天氣。目前，海南海口、文昌、三亞、陵水、澄邁、瓊海、萬寧等地均已發布颱風黃色預警。三亞全市學校10月13日中午至14日中午停課，13日上午8時起關閉所有景區景點。

海南島陸、海、空交通均已開始受到影響。瓊州海峽客滾船13日凌晨3時起全線停航，海南環島高鐵、海口市郊列車13日中午起全線停運，海口美蘭國際機場目前已取消航班17架次。

海南省氣象部門介紹，浪卡是南海「土颱風」。南海是颱風活動最頻繁的海區之一，生成於南海海域並且發展強度達到熱帶風暴等級及以上的熱帶氣旋俗稱南海「土颱風」。南海「土颱風」大多不具有典型的結構，雲系結構不對稱，較少有典型的螺旋雲帶出現，範圍較小，眼區不清楚。從生成到登陸/影響時間短。南海「土颱風」容易被周圍因素（如高空流場、冷空氣等）左右，路徑預報至今也是一大難點。南海「土颱風」的雨災比風災更突出。

（綜合報道）