【新冠肺炎】山東省青島市胸科醫院爆疫　市衛健委主任停職受查

山東省青島市的新冠肺炎疫情有反彈跡象，近日出現多宗本土確診病例，患者多數與青島市胸科醫院有關聯。 青島官方周四（15日）通報，青島市委研究決定，市衛生健康委黨組書記、主任隋振華停職，接受進一步調查，同時委派市委組織部常務副部長楊錫祥主持市衛生健康委全面工作。 此外，青島市衛生健康委黨組研究決定，市胸科醫院黨委副書記、院長鄧凱免職，接受進一步調查。

青島市衛健委主任隋振華停職受查。（資料圖片）

此前據青島市衛健委周一（12日）公布，青島市發現的本土感染者均與市胸科醫院高度關聯。當時6宗確認病例中，4宗為在院患者，2宗為在院陪護人員；6宗無症狀感染者中，也有4宗為在院患者，另外2宗為確診病例家屬。

據悉，青島市胸科醫部分獨立區域承擔收治境外輸入新冠病毒感染者的任務，具體感染源仍在排查中。為了釐清疫情傳播鏈，復旦大學公共衛生學院教授姜慶五建議對涉疫的胸科醫院加強檢測。

截至周三（14日），青島市現有13宗本土感染病例，均在醫院接受隔離治療，另有1宗無症狀感染者隔離觀察，納入集中隔離醫學觀察的密切接觸者共515人。

10月14日，山東青島一社區核酸檢測點，市民在登記核酸檢測個人信息。（VCG）

（綜合報道）