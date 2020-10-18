台空軍司令部：大陸軍機現身台灣西南　9月中以來第20度「擾台」

台灣空軍司令部表示，17日解放軍1架運-8反潛機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），台灣空軍除了派遣空中巡邏兵力應對，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控；其又表示，這是大陸軍機自9月16日以來，第20度「擾台」。

根據台灣軍方10月公布的路線，除了當月7日為空警-500預警機，9日為1架運-8、1架運-9外，17日、16日、15日、11日、10日、8日、6日、4日、3日及1日，均為1架運-8反潛機進入台灣西南防空識別區。

台國防部發布的17日解放軍軍機飛行路線圖。（台灣國防部）

根據台國防部9月公布的路線，29日、23日、22日及21日分別有2架次的運-8反潛機進入台灣西南ADIZ；1架運-8反潛機24日進入台灣西南ADIZ；19日共2架轟-6機、12架殲-16機、2架殲-11機，2架殲-10機，以及1架運-8反潛機進入台灣西南及西北空域，並越過台海中線。

9月18日有2架轟-6機、8架殲-16機、4架殲-11機，以及4架殲-10機共18架軍機繞台巡航；16日共2架次運8反潛機侵入台灣西南ADIZ。

對於解放軍軍機出現在台海一事，東部戰區新聞發言人張春暉空軍曾就海空兵力戰備巡航發表談話表示，「台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。」