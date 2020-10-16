【驚險37秒】官媒公開飛行紀錄儀　解放軍戰機撞鳥墜機飛行員跳傘

中央軍委機關報《解放軍報》早前披露一宗解放軍戰機訓練途中遭遇雀鳥撞擊後墜機的消息，稱飛行員王建東在37秒內3次規避居民區，一系列冷靜準確的臨機處置將地面傷害降到最低，沒有造成人員傷亡。 《央視新聞》在周五（16日）下午公開相關飛行紀錄儀片段，短短37秒可謂觸目驚心。 值得一提是，王建東有現身接受訪問，衣着顯示他仍然留醫。

從片段所見，戰機右下方突然出現一隻雀鳥，其後系統就在螢幕顯示警告字樣及不斷發出警告聲響。王建東見狀立即通報要返航，「1號，635撞鳥了。」對講機隨即指示王建東檢查引擎情況，片刻後王建東稱引擎已停止運作。「右轉了右轉了，對向無人區」，片段顯示王建東在引擎停止運作後仍勉力操控戰機，數秒後才表示要跳傘逃生，「635要跳傘，635要跳傘」。對講機最後亦再次提示要注意避開人口密集區。

王建東接受訪問，衣着顯示他仍然留醫。（影片截圖）

片段亦有展示按照飛行參數繪製的模擬畫面，戰機是在中午12時16分20秒，在267米的高空遭遇雀鳥撞擊，當時戰機下方是密集民居。王建東坦言，任何一個飛行員不都想放棄自己最忠實的「伙伴」，都不想放棄自己的飛機，「到了最後時刻，我依然期待着有奇跡可能發生。」

（央視新聞）