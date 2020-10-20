黑龍江家族吃「酸湯子」9死　衛健委：易生致命菌　10年來致37死

黑龍江雞西市雞東縣一個家庭早前因食用自製的「酸湯子」而食物中毒，至周一（19日）最後一名危殆的女子去世後，此次事件中的9名中毒者悉數死亡。 對此國家衛健委微信公號「健康中國」發文，稱現已查明致病食物是被致病菌污染的酸湯子，據指夏秋季節製作發酵米麵製品容易被椰毒假單胞菌污染而產生致命的米酵菌酸，病死率達50%以上。

自家製酸湯子放置雪櫃近一年 當局排除人為投毒

事源10月5日早上，涉事家庭成員親屬共12人參加聚餐，家中9名長輩全部食用了酸湯子，3名年輕人則因口味不合而沒有食用。當日中午，食用了酸湯子的長輩陸續出現身體不適，8人其後陸續搶救無效身亡。及後危殆的47歲女子李紅豔在哈爾濱醫科大學附屬第二醫院治療的深切治療部接受救治，當局亦派出醫療隊進行會診。但李仍於周一中午撒手人寰，其丈夫也同於兩日前搶救無效，回天乏術。

經警方刑事技術部門現場提取物檢測，排除案件屬人為投毒的可能。警方調查得知，酸湯子為該家庭成員自製，且已放置雪櫃冷凍近一年。在是次聚餐食用前，由於雪櫃內無處存放，酸湯子被放置在了家中陰涼處。

據黑龍江省衛健委食品處消息，流行病學調查和疾控中心在食物及患者胃液中，皆檢出高濃度米酵菌酸，初步定性事件為由椰毒假單胞菌污染產生米酵菌酸引起的食物中毒事件。

北方酸湯子是一種粗麵條樣的酵米麵食品，用粟米水磨發酵後製成。（網上圖片）

近10年數十人因同類事件致死

國家衛健委介紹，北方酸湯子是一種粗麵條樣的酵米麵食品，用粟米水磨發酵後製成，但其經椰毒假單胞菌污染後，毒性卻不能在高溫煮沸後破壞，更沒有特效救治藥物。

2010年至今，全國已發生14宗同類中毒案例，導致84人中毒，37人死亡。此外，北方的臭碴子、酸湯子、格格豆，南方的發酵後製作的湯圓、吊漿粑、河粉等都是非常容易致病的食物。

當局籲不製作不食用 保生命安全

據了解，椰毒假單胞菌中毒的主要表現上腹不適、噁心、嘔吐，輕微腹瀉，嚴重可導致黃疸、肝腫大、嘔血、意識不清、煩躁不安甚至休克死亡，由於無特效解毒藥物，故患者康復與攝入的毒素量有關。

至於酵米麵中毒的原因，主要是使用了發霉變質的原料。國家衛健委指出，即使挑選新鮮無霉變原料、勤換水等能夠減少受染機會，但為保證生命安全，最好的預防措施是不製作、不食用酵米麵類食品。

由於死者眾多，今次事件同時亦引起網民熱議，紛紛指出事件恐怖如斯：

真是病從口入。 就這樣幾乎被滅門了。 幸好年輕人不喜歡那味兒沒吃，不然真的太慘了。 以後真的不敢亂吃東西了，太可怕了第一次知道這東西這麼毒，得注意飲食啊。 搶救這麼久還是去世了，白白活受罪這麼多天，可憐。 大家湊在一起開開心心地吃個飯，原本挺高興的一件事，居然是這樣的結局，節哀順變。

另外有網民提到事主根本吃不出來壞沒壞，「因為這酸湯子本來就是酸的。以為酸酸的口感，實際卻是壞了」。

（綜合報道）