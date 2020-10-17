浙江義烏啟動新冠疫苗緊急使用　不限戶籍先到先得接種者多需出國

浙江義烏、嘉興先後啟動新冠疫苗緊急使用，共需接種兩劑，每劑200元（人民幣．下同），優先提供醫療人員等重點對象。 有內地傳媒走訪義烏一個社區衛生服務中心，實地了解疫苗接種情況。工作人員透露，中心現時有五六百劑新冠疫苗，不接受預約，先到先得，但不會限制戶籍，本地及外地人都可以。

內地傳媒走訪義烏一個社區衛生服務中心，實地了解疫苗接種情況。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，以現場觀察來看，一小時內約有20多人前往該中心接種新冠疫苗，他們多數是要出國工作或有有出國打算。對於非出國人員，中心工作人員會建議不用著急，但亦不太會勸退。有計劃出國的接種者表示，現時出國並沒有要求一定要接種疫苗，但考慮到國外疫情以及自身安全，希望可以接種疫苗，以保護自己。

此外，中心工作人員表明接種新冠疫苗需要到現場排隊，先到先得，用完即止。但對於接種原因，工作人員僅會口頭詢問，並且對接種者沒有戶籍限制。詢問原因過後，接種者就會被要求了解並填寫一份知情同意書。同意書共有兩頁紙，包括有疾病簡介、接種對象、疫苗作用、接種程序、不良反應、注意事項等提示。

對於接種新冠疫苗後的副作用，中心工作人員透露現時所用的是科興中維的新冠病毒滅活疫苗。同意書列明，不良反應分為常見不良反應、罕見不良反應和極罕見不良反應三種。其中常見不良反應包括注射部位可能出現疼痛、觸痛、紅腫及瘙癢或出現一過性發熱反應；罕見不良反應包括接種部位嚴重紅腫、重度發熱反應；極罕見不良反應則包括局部無菌化化膿、過敏性皮疹、過敏性休克等。

在「注意事項」部分，同意書指新冠肺炎既往感染者或病毒、抗體檢測陽性者不適合接種疫苗。處於哺乳期或妊娠期的婦女，或者接種後3個月內有生育計劃的人，也建議暫緩接種疫苗。

接種新冠疫苗每劑200元，共需接種兩劑。（澎湃新聞）

至於費用方面，官方說法是新冠疫苗緊急使用共需接種兩劑，每劑200元。報道指，在該中心接種疫苗一劑的費用確是200元，但另需要支付28元的接種服務費。不過，如果有本地醫保，接種服務費是可以透過醫保賬戶支付。

（澎湃新興）