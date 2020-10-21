美參眾兩院提涉台法案　要求升格在台辦事處處長比照一般大使

美國兩黨參議員當地時間20日提出「台灣關係強化法案」，盼從外交、軍事、商業及文化等多方面提升美台關係，包含成立美國跨部會台灣政策工作小組、洽簽自貿協議，並邀請台方參與軍演等。

美國共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）當日聯同民主黨參議員默克利（Jeff Merkley），共同提出「台灣關係強化法案」。

美國共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）。（網絡圖片）

根據法案內容，美國總統應成立跨部門台灣政策工作小組，研究強化美台關係的政策與作為，並向國會報吿。工作小組成員應涵蓋白宮、國安會、國務院、國防部、財政部、商務部及貿易代表署資深官員。

在外交方面，法案要求升格美國在台協會（AIT）台北辦事處處長一職，比照美國一般駐外大使任命，並由參議院確認。

軍事方面，法案指出美國應邀請台灣參加雙邊或多邊軍事演習，也應與台方就軍售定期舉辦雙邊戰略對話。

針對商業交流，法案呼籲美方恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，並與台方簽署自由貿易協定（FTA）。

此外，法案也指示國務卿就如何與台灣合作成立孔子學院替代機構，以在教授中文之際推廣自由、民主與普世價值。

眾議院「中國工作小組」當天亦提出一攬子法案，包括支持美台交往限制鬆綁、定期軍售及台灣國際參與等7項法案，目標是趕在國會任期於2021年1月3日屆滿前通過。