台前新聞局長邵玉銘：兩岸事不須外人介入

兩岸僵局愈演愈烈，大陸屢屢派出軍機進入台灣空域、並舉行多次軍事演習，台灣則倒向美國，購買武器。 對此，台灣前新聞局長、北美事務協調委員會（現「台灣美國事務委員會」）主委邵玉銘近期表示，美國是因自身利益而非幫助台灣而助台，兩岸亦應有不須外人介入兩岸問題的認知。

邵玉銘認為，民進黨與蔡英文政府不應搞台獨，不該挑釁大陸，而且應該知道，美中之間的對抗對美國來說是自己的利益問題、是大國間的問題，與台灣無關，台灣別牽涉其中。

邵玉銘強調，美國不是「為支持台灣而和中國大陸對抗」，台灣不要自我膨脹。他更認為，蔡英文不必事事聽美國，因為就算美國硬要台灣介入，台灣不聽美國也沒辦法；然而，當蔡政府抱美國大腿抱得愈緊，愈會激怒大陸，他說，這就像吃鴉片一樣，終會死人。

蔡英文近期屢屢視察台灣各軍事單位，並與美方洽談多筆軍購案。（台灣總統府）

邵玉銘指，中國大陸不見得會與美國開戰，但修理台灣則是綽綽有餘。他也說，大陸若真要修理台灣，根本無需動武，只要封鎖台灣三個月，兩岸之間斷絕經濟往來，台灣就完了。

至於外界關注大陸若對台動武，美國究竟會不會派兵協防？邵玉銘說，美國不會派兵，頂多援助台灣物資。他反問道，美國幫助台灣會到什麼程度？空投幾包物資、軍艦到台海附近晃一下，甚至連靠近都不要，也可以宣稱履行了對台灣的義務，甚至還可以說因為戰爭危險，所以無法靠近。

邵玉銘表示，美國因素對兩岸關係當然有影響，但並非最重要。他說，即便美國擁有霸權，但兩岸談好的事美國也無法否決。他強調，兩岸應有民族自信，就是「中國人的事情不需外人來影響」，對美國來說，當然希望兩岸走的路是他滿意的方向，但這不是兩岸關係的重點，重點仍然是「兩岸之間的問題」。

邵玉銘指，當美國在一個不友善的地方打仗，幾乎都沒好下場，韓戰、越戰、伊拉克、及出兵阿富汗都是如此。

（中評社）