民調指美國民眾協防台灣意願高　蔡政府前防長：不要相信

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）最新民調指，美國人多數願意承擔風險保護台灣不受中國大陸威脅。 不過台灣前國防部長、退輔會主委馮世寬10月15日稱「不要信這個」。

美國之音報道，CSIS民調是8月初針對美國1,000名成年人進行調查；以及8月4日至31日對包括國安、經濟、人權專家、公民團體、國會幕僚等2700名思想領袖進行調查，回收樣本440件。

該民調以1至10分為刻度，評估受訪者認為值得承擔風險的程度。在對一般美國民眾進行的調查中，台灣得到的分數是6.69，其他依序為韓國6.92、日本6.88、澳洲6.38、南海不知名盟國或夥伴6.97。平均分數均為6分以上。而在對440位美國思想領袖進行的調查中，台灣得到的分數比起一般民眾來得高，認為美國應該為防衛台灣承擔風險的分數是7.93，其他依序為日本8.86、澳洲8.71、韓國8.6、南海不知名盟國或夥伴7.12。平均分數均為7分以上。

在台灣，馮世寬15日在台灣立法院外交委員會備詢時，被問到CSIS這份民調。他認為「新聞都不要看，我講真的」、「我當過情報次長，我看的東西跟新聞都不一樣」。馮世寬並以他過去擔任台灣國防部長，跟台灣立法委員就中共國防預算進行交鋒時的例子說，新聞報出來的東西，「參考就好」。

馮世寬更強調，美國有三億多人，要怎麼統計這些人中有70%的人要支持（協防台灣）？這不可能，所以不要信這個。