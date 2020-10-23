華為發布海外搜索引擎及地圖等　服務全球逾百地區用戶

華為周四（22日）在Mate 40系列全球線上發布會上，正式向海外用戶發布海外搜索引擎、地圖、文檔應用，其中通用搜索引擎Petal Search為海外170多個國家和地區用戶提供搜索服務，並支持50多種語言。

據介紹，Petal Search為海外用戶提供應用、新聞、影片、圖片、購物、旅行、機票、酒店、音樂、本地服務及各類生活資訊等20多類領域的搜索服務，用戶可透過Petal Search應用、手機主屏搜索框、華為瀏覽器等多個入口進行搜索，獲取信息。而在華為終端的AI優勢上，Petal Search的視覺搜索功能可支持拍照或用圖片搜索感興趣的人物、動物、景點、商品、菜譜等，同時語音搜索還支持英語、西班牙語、法語、阿拉伯語等等種語言。

另外，Petal Maps也在全球140多個國家和地區上線，為用戶提供地圖定位、地圖展示、駕車導航、實時路況等服務，並支持英語、法語、德語、西班牙語、意大利語等導航語音播報。用戶可通過Petal Maps的實時公交信息提示，查看部分城市的交通出發和到達實況。同時，Petal Maps更將華為Mate 40系列隔空操作功能運用至導航，屆時用戶開車時手掌向屏幕方向按壓，便可自由切換導航路線視圖及地圖全覽界面，屬首創的全新方式。

與此同時，華為的辦公應用HUAWEI Docs為全球過百個國家及地區的用戶提供服務，華為Mate 40系列用戶可在線管理50多種格式的本地及雲端文件，包括文檔、演示文稿、PDF等，用戶亦可以同一華為帳號在多部設備上編輯並同步雲端文檔。

上月10日，華為消費者業務雲服務總裁張平安便指出，自去年Google GMS不再為華為手機提供服務後，華為召集了幾千個研發人員應對，做到了現在沒有GMS，華為手機也「基本可用」。華為消費者業務CEO余承東則周四在發布會上表示，華為的HMS生態是全球第三大生態，但與安卓和蘋果相比只是剛剛起步，必須快速開發出一些核心的應用，如搜索、支付工具等。

私隱問題方面，華為HMS堅持「不打擾、不追踪、不洩露」的原則，例如為用戶提供限制廣告跟蹤開關，用戶可隨時透過停用或重置華為設備上的OAID，以阻止被廣告商持續跟蹤。此外，設備查找功能也進行了全新升級，用戶可通過相關App快速定位查找華為終端設備，如智能手機、手錶、耳機、眼鏡等，更可遠程設備鎖定、擦除數據，保護個人私隱。

（澎湃新聞）