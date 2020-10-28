解放軍被指計劃拿下東沙島　國台辦：堅決維護國家主權和領土完整

近日，解放軍在福建和廣東進行演習，隨後台灣立榮航空包機被曝折返事件，有媒體將兩件事情串聯，並認為「解放軍計劃拿下東沙島」。對此，大陸國台辦在10月28日予以回應。

南海東沙島被台政府實際控制，現駐軍數百。（中央社）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，不會對假設性問題作出回應，但她同時重申，「我們有決心、有能力挫敗一切『台獨』挑釁行徑，堅決維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體利益和兩岸同胞的根本利益。」

台海局勢緊張之際，外界紛紛稱揣測大陸或將「奪取台灣下轄東沙群島」。早在5月份，日本共同社的一篇獨家報道曾經引述消息人士的說法稱，8月份解放軍將在靠近海南島的南海區域舉行一場「奪取東沙群島」為假想目標的大規模登陸演習。

當時共同社的報道稱，登陸演習將由負責南海防衛的南部戰區實施，動用登陸艦、氣墊船、直升機和海軍陸戰隊，「規模前所未有」。當時這一報道的真實性雖然引起外界的質疑，但是台灣軍方5月13日當天即緊急聲明「能確保東沙安全」。

有台灣評論認為，東沙群島位於從解放軍海軍設有基地的海南島經台灣南方的巴士海峽前往太平洋的路線上，對解放軍尤其是2019年12月已經部署於海南的山東艦航母進入太平洋而言具有重要的戰略意義，同時攻佔東沙島也可以為籌劃南海防空識別區提供準備，「對解放軍而言，確實有控制東沙的必要」。

中國海南海事局8月21日突然發佈消息稱，解放軍將於24日至29日在海南島東南部海域進行軍事訓練活動，而該水域正鄰近上述東沙島。根據中國海南海事局表示，禁航時間由24日凌晨0時至29日凌晨，解放軍進行軍事訓練的範圍，禁止其他船隻駛入。但是對於至關重要的參訓部隊和科目，解放軍方面沒有透露。

9月9日，台灣媒體界有傳言指出，解放軍目前已經重兵包圍東沙島，島上的海巡署與陸戰隊官兵，受到包圍，局勢危急。台灣國防部針對此一消息指出，此消息為媒體不實報道，並且嚴正譴責中國大陸片面破壞區域和平、穩定的行為，並且強調台軍運用聯合情監偵作為，均能即時掌握敵情，並依照戰備規定，妥適應處。