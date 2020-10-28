回應兩岸「準戰爭狀態」　國台辦：維護主權意志堅如磐石

台灣前陸委會副主委趙建民日前提出八項指標，認為兩岸當前已進入「準戰爭狀態」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日（28日）表示，民進黨當局與台獨分裂勢力勾連外部勢力，加緊謀獨挑釁，是造成當前台海形勢複雜嚴峻的根源。「我們維護國家主權和領土完整的意志堅如磐石，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

針對台灣部分媒體所稱大陸透過協力者滲透台灣，朱鳳蓮強調，這完全是胡編亂造，別有用心，企圖愚弄台灣民眾。（微博＠國台辦發佈）

另一方面，日前有20多艘大陸漁船因遭遇大風，進入台灣澎湖附近島嶼避風，被台海巡單位強行驅離；同時，傳出大量大陸抽砂船在台灣馬祖南竿附近出沒，台灣民眾覺得就像「圍島」一樣，甚至出現是解放軍進行徵用民船演練的猜測。

對此，朱鳳蓮指出，多年以來，大陸方面在沿海多處設立了台灣漁民接待站、接待點，為台灣漁船、漁民避風、補給、搶險等提供救助。相比之下，台灣有關方面野蠻驅離避風大陸漁船的不人道做法，十分令人憤慨。

朱鳳蓮表示，以「越界」為藉口頻繁驅逐大陸漁船、扣押大陸漁船甚至開槍射傷大陸漁民，不僅殘忍冷血，背後更是充滿了骯髒的政治算計。她奉勸民進黨尊重兩岸漁民在傳統漁區作業的事實，尊重正常生產作業的大陸漁民權益，停止以粗暴和危險的方式來對待大陸漁民，保證相關漁民的生命財產安全。

對於抽砂船一事，朱鳳蓮表示，雖不了解具體情況，「但台灣民眾會產生這樣那樣的聯想或擔憂，這不正是由於民進黨當局和台獨分裂勢力不斷進行謀獨挑釁造成台海緊張複雜而造成的嗎？」

10月25日，名為「李寶玉」的臉書（Facebook）用戶披露，當日一早台灣馬祖南竿海面出現大批船隻，仿若「圍島」。（Facebook＠李寶玉）

關於台灣有傳媒稱大陸通過島內「協力者」散布假消息，來打造「親中統治聯盟」，對台灣進行「滲透分化」。朱鳳蓮強調，這些說法完全是胡編亂造，別有用心。民進黨當局和島內一些不負責任的媒體慣以各種方式抹黑詆譭大陸，不擇手段阻撓限制兩岸民間交流，大肆打壓從事兩岸交流的人士和客觀報道大陸的媒體，企圖愚弄島內民眾，剝奪他們「知」的權利，這種倒行逆施是不可能得逞的。

此外，11月7日將是「習馬會」五周年，有媒體提問未來兩岸領導人的可能性與前提，朱鳳蓮反問，當時的會晤是在兩岸雙方在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上實現，「您覺得兩岸現在的氣氛和條件具備嗎」？