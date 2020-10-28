內地第三季度國內航線客運量恢復至98% 　中歐班列「疫」勢而上

交通運輸部新聞發言人、政策研究室主任吳春耕周三（28日）表示，內地前三季度交通運輸經濟總體呈現「先降後升、趨於正常」的運行態勢。特別是在民航方面，第三季度國內航線客運量已經恢復到98%。

10月18日，旅客在廣州白雲機場到達大廳內掃「健康碼」。（中新社）

吳春耕在國新辦發布會上介紹，今年交通運輸前三季度經濟運行有四個特點。一是交通投資發揮重要的「穩定器」作用。儘管受到疫情影響，今年前三季度交通運輸固定資產投資始終保持高位運行態勢。前三季度交通固定資產投資完成2.5萬億元人民幣，同比增長9.8%。這個增速是近3年同期最高水平。

二是全社會貨運量連續5個月正增長。三是部分領域實現高速增長。其中郵政快遞業前三季度完成業務量561.4億件，同比增長27.9%；中歐班列累計開行8756列，同比增長46%，增幅較快；集裝箱鐵水聯運量達到502.5萬標箱，同比增長28.4%。郵政快遞、中歐班列成為疫情防控過程中化危為機、逆勢而上、加快發展的典型案例。

10月21日下午，浙江金華年度第1000列「義新歐」中歐班列從鐵路義烏西站發車，駛往明斯克。（視覺中國）

四是高鐵、民航等領域的客運量呈現快速恢復的態勢。民航方面，第三季度國內航線客運量已經恢復到98%。鐵路方面，三季度末，動車組旅客發送量恢復到八成左右。吳春耕總結，從前三季度的指標看，交通發展的指標良好，運行態勢穩定。

此外，吳春耕在會上還提到，中國北斗衛星導航系統應用的範圍和規模在進一步擴大。目前，大概有698.61萬輛道路營運車輛已安裝使用北斗系統，佔運營車輛總數的96%，運輸航空器上則已實現北斗應用零的突破。下一步將繼續在交通行業更多領域推廣應用北斗導航系統，實現北斗導航在交通行業全覆蓋。

（中新網）