被羈押9778天後沉冤得雪　張玉環獲賠496萬元創國家賠償最高紀錄

江西南昌男子張玉環涉嫌故意殺人案，早前獲江西高院以「原審判決事實不清，證據不足」宣告無罪。張玉環在1993年10月27日，被指控涉嫌殺害兩名男童，其後被判處死緩。張玉環共被羈押長達9778天（約26.7年），是截至目前公開報道中被羈押時間最長的申冤者。 沉冤得雪後，張玉環近日已與江西高院達成國家賠償協議，獲得約496萬元（人民幣．下同）國家賠償金。

根據國家賠償決定書顯示，張玉環以再審改判無罪為由，向賠償義務機關江西高院提出國家賠償申請，雙方並在10月12日就賠償方式、賠償項目和賠償數額達成一致並簽訂協議。賠償金包括侵犯人身自由賠償金、精神損害撫慰金。其中精神損害撫慰金的商定，綜合考慮了張玉環被限制人身自由及精神損害的具體情況、本地平均生活水平等因素。前者為約339萬元，後者則是157萬元。

內地傳媒指出，張玉環所獲的國家賠償金創下國內冤錯案國家賠償的最高紀錄。此前數額最高的是吉林的金哲宏，他被指控涉嫌殺死一名20歲少女。金哲宏入獄23年獲改判無罪，並獲得468萬元國家賠償金。

不過，張玉環最初的國家賠償申請金額為2234萬元，具體細分共有五項，分別為1017萬元的侵犯人身自由賠償金、100萬元的侵犯健康賠償金和後續治療費、1017萬元的精神損害撫慰金，以及100萬元的伸冤費用支出。

張玉環（右）出事前與妻子宋小女的合照。（澎湃新聞）

張玉環兄長張民強在受訪時指，雖對賠償金額不甚滿意，但張玉環仍會選擇接受。待領取到國家賠償金後，張玉環計劃先給兩個兒子買樓，以彌補人父之責，剩余部分留作養老之用。除此之外，張玉環會待再適應和休整一段時間後，希望能找一份簡單工作，早日獨立生活。

（綜合報道）