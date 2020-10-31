赴精神科求診人太多被醫生拒見　廣州男持刀捅傷兩醫護後跳樓自殺

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廣州中山大學附屬第三醫院周六（31日）發生持刀傷人事件，一名男子在不獲精神科醫生接見後，持刀將在場的醫護人員捅傷，隨後更跳樓自殺。

警方指，事件中共有兩名醫護人員受傷，正在接受治療。

一名男醫生被捅傷，血染白袍。（影片截圖）

男子（後）持刀追砍醫護人員。（影片截圖）

有身處現場的網民指，他原本正在醫院一樓排隊領取報告，突然就有一群人從後方跑過來，「還不知道怎麼回事，緊接著看到衣服上都是血的護士也跑過來。」該網民坦言，剛開始還以為是事故急診，但奔跑的人太多，「馬上又覺得不對，然後就聽到有人喊，砍醫生了。」另一名網民更稱，親眼目睹一名腹部中刀的醫生跑進急症室，「這時發現急診已經躺著一位醫生，臉慘白，一地血」

另據網上消息稱，事件起因是一名男子要到醫院的精神科就醫，但由於求診者眾多，男子被醫生拒絕臨時增加預約，結果男子就取出利器捅人。消息續稱，傷勢最重的醫護人員是醫院精神科副主任，所幸未有傷及心臟等要害，得保性命。

男子事後跳樓自殺。（微博）

警方在通報中指，早上10時許有一名男子持刀傷人，隨後跳樓自殺。警方接報警後，迅速派員到場處置。經初步調查，35歲的死者趙某是一名曾在該醫院就診的病人。

（綜合報道）

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