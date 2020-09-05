內地網售「醫生防刺白袍」可禦「割刺捅砍」　網民：社會的悲哀

內地近年來醫患矛盾突出，傷醫事件層出不窮，醫生安全問題為社會所關注。 日前，一款據稱可防銳器割、刺、捅、砍的隱形防護白大褂（醫生白袍）在內地電商平台出售，迅速走紅網絡。該白袍單件售價為1600-1800元（人民幣，下同）。

這樣一件商品的推出引發了網民的關注和討論，有人稱這款白袍確實可以保護醫生，也有網民指還是要依靠強化法律執行和醫院管理，一件白袍未必有用。

網民評論：

「今天在淘寶看到的，心裡不由得有些難過，一開始還以為是玩笑，看評論越看越心酸，醫生真是太難了。」 「當醫生還得買鎧甲？太諷刺了。」 「確保醫生人身安全的應該是法制文明，而不應該是裝備。」 「就事實而言，目前這個防刺白大褂的確是最有效的，比年年口頭呼籲的紅頭文件有效多了。」 「社會之悲哀，本來是救死扶傷、 妙手回春的大夫卻要時刻提防自己被殺。」

9月4日下午，防刺白袍的研發公司——上海固甲新材料科技有限公司朱經理接受了媒體訪問。他說，防刺白袍是他們公司研發的產品，於今年5月底上線銷售。對於白袍走紅，他否認是炒作行為。「我們開發這個產品的初衷是保護醫護人員，它火起來我們根本不知道」。

媒體在淘寶網以「防刺白大褂」為關鍵字檢索發現，多家商鋪正售賣品牌為「上海固甲新材料科技有限公司」的防刺白袍，定價多為1659元。

售賣固甲品牌防刺白袍的網店在產品展示頁介紹，防刺白袍重量950g，外層為精梳棉材質，裡層為防刺複合材料。其用途為「醫護出勤、坐診、巡查病房、急救等」，可以防護頸部、肩部、胸部、背部和腰部，亦能抵禦減輕刀具穿刺傷害，穿著跟普通白袍舒適程度近似。

朱經理介紹，2018年，有醫生向固甲公司購買防護產品，並提議發明防護白袍。關注到傷醫事件對醫護人員造成的傷害後，公司決定研發適用于醫生的防刺白袍。

朱經理稱，經過兩年的研發，防刺白袍於今年5月底開始上線銷售。防刺白袍售價根據材料和加工成本進行核定，單件售價為1600-1800元。目前，單個分銷商店鋪月銷量約為八九十件。

朱經理進一步介紹，防刺白袍外觀與普通白袍無異，可進行正常的消毒和清洗。訂購防刺白袍的多為醫生個體，亦有醫科大學、醫院訂購。

上海固甲新材料科技有限公司官網介紹，上海固甲新材料科技有限公司是專業研發、生產和銷售高性能防切割面料，阻燃面料及其防護服裝，防割手套，防割圍裙等人身防護用品的高科技技術企業。

（澎湃新聞、新民網）