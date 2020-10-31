遭離世患者多名家屬圍毆　安徽男醫生全身受創疑傷及脊髓

安徽馬鞍山市人民醫院的李健醫生近日參加完醫療鑒定聽證會後，在升降機內遭到已故病人的7名家屬毆打。李健當時被打到失去意識，經診斷為全身多處軟組織挫傷，頭部外傷，疑似脊髓損傷。目前院方已報警處理。

事件中的受害者李健醫生。（馬鞍山人民醫院官網）

綜合內媒報道，10月30日，一張馬鞍山市人民醫院向當地衛健委提交的《關於我院李健醫生慘遭惡意傷害的情況匯報》文章截圖顯示，「我院脊柱外科李健副主任醫師今日下午赴南京金陵司法鑒定所參與患者葉申田醫療鑒定聽證會，下午17時在鑒定完畢進電梯後被7名家屬圍毆（南京沙洲派出所已調取電梯監控證實），多次出現意識不清。」文章還稱，李健醫師目前診斷為全身多處軟組織挫傷，頭部外傷，疑似脊髓損傷。

另據南京金陵司法鑒定所工作人員透露，當日李健醫生和家屬來參加患者葉申田的醫療鑒定聽證會。「聽證會期間沒有發生過任何摩擦，沒有任何爭吵，很平靜，大家都在會上說自己的訴求。」據悉，患者葉申田已去世。工作人員表示，聽證會結束後隱隱約約聽到有人在哭，不知道當時具體在電梯內發生了什麼。

據馬鞍山人民醫院官網顯示，李健為該院脊柱骨科的副主任，多年來從事骨科、特別是脊柱外科專業技術工作與研究，常規開展頸椎、胸椎、腰椎手術，擅長脊椎微創手術。

（健康時報）