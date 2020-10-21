被控涉共諜案　台退役上校自爆「大特務」：六四時就我一個在大陸

台北地檢署與調查局國安站早前指，台軍退役少將岳志忠涉嫌於2016年通過同屬台灣軍情局退役的張姓、周姓上校，和大陸國安人員接觸，岳此後趁赴陸時交付涉及敏感軍情數據給大陸。 台灣檢調於10月20日展開大規模搜查，經連夜偵訊後，岳、周兩人各以新台幣15萬元（約合4萬港元）交保，但張姓上校則遭到檢方羈押禁見。

因涉及《國家情報工作法》，台北地檢署決定聲押張姓上校。（中央社）

台灣檢調機構深夜將岳、張、周等移送複訊。途中遭到媒體詢問是否為共諜，岳及周均不發一語。

張姓退役上校則一面對媒體便喊冤，說自己是「台灣第一個特務」，當1989年六四天安門事件時，就自己獨自在大陸。

當媒體進一步詢問，他是否涉及泄密，張姓上校反駁「放他的屁咧，（被大陸機構）吸收！（我是被）污衊的！我是國家派去大陸去工作的，退役也可以去，去幹特務啊，保衛台灣安全啊，我是赫赫有名的一個大特務。不方便講姓名，我本來就是清白。」

台軍退役少將岳志忠（中），台灣媒體指，他曾擔任軍情局駐香港站站長。（聯合新聞網）

台灣檢調認為，張姓與周姓兩名上校從2013年起，就開始引薦軍情局退役軍官赴陸，2015年時，張、周找上岳姓少將，到對岸認識大陸國安人員，後來岳姓在2年內多次單獨或張姓退役上校同行，繼續與對岸人物維持聯繫，甚至交付可疑文檔給對岸。故台灣檢調於20日將岳、張、周移送北檢覆訊，並朝《國家情報工作法》偵辦。