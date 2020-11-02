央視再披露一批間諜案：男子日領200元拍攝港口　主動投案免刑責

內地官媒近來連續披露多宗間諜案。央視周一（2日）再披露3宗內地居民為境外間諜情報機關從事間諜活動的案件，其中包括遼寧大連一名男子受僱拍攝港口和造船廠等照片，領取200元人民幣日薪，但他最終意識到行為觸法，主動投案後獲免除刑責。 報道還披露另外兩宗案例，包括雲南某機關工作人員黃娟及其丈夫，以及邊境某縣機關工作人員許某，所分別從事的兩宗間諜活動，3人均已獲刑。

報道稱，今年4月，剛剛到大連務工的趙某，在網上看到一則招聘兼職諮詢員的消息。他使用聊天軟件QQ與一名自稱姓葉的女子建立聯繫後，對方聲稱從事城市規劃設計，急需招聘兼職人員拍攝一些城市風景照，助其完成設計任務。

趙某在住家附近拍攝的照片獲得女子認可，隨即被「錄用」，以日薪200元人民幣先後到大連的港口、造船廠周邊拍照，並記錄沿途地理環境發送給該女子。為了方便拍攝港口中停泊軍艦進行維護的照片，女子甚至要求趙某到船廠周邊的高層公寓租住，還稱如果趙某找機會進入造船廠工作，每月還能獲得更多報酬。

報道指，4月中旬，趙某無意間看到電視節目中的類似案件，因而悔過，於同月20日在家人陪同下主動向國家安全機關自首。鑑於趙某主動投案，且尚未對國家安全造成實質危害，國家安全機關依法免於追究其刑事責任。

另一宗案件則是雲南省某省直機關工作人員、副高級工程師黃娟。2002年，已婚的她獨自赴海外留學，結識一名自稱姓徐的男子，兩人發展成情人關係。後來，男子向黃娟提出，希望當時在雲南某縣掛職副縣長的黃娟丈夫李宏偉，為其搜集一些工作中接觸的內部文件。

同年底，黃娟回國探親時向李宏偉提出搜集資料的要求，李宏偉為了維繫婚姻照做。自2002年以來，黃娟夫婦將工作中接觸到的所有文件悉數拍照出賣給境外間諜人員，其中機密級4份、秘密級10份，兩人共接受情報經費4.9萬美元和30餘萬人民幣。此外，境外間諜人員還在海外開設銀行帳戶，向黃娟額外發放「養老金」100萬人民幣。

2019年4月，雲南省國家安全機關依法對黃娟、李宏偉採取強制措施。今年5月，昆明市中級人民法院以間諜罪判處黃娟有期徒刑10年，剝奪政治權利10年；以間諜罪判處李宏偉有期徒刑3年，剝奪政治權利3年。

許某按照境外間諜要求，將搜集到的情報提供給對方，並收取經費。（央視截圖）

至於邊境某縣機關工作人員許某，則是於2011年赴境外出差時，結識當地工作人員晉某。許某看中對方豪氣衝天、揮金如土，對方也看中許某的職業身份，雙方刻意不斷深化感情，成為「無話不談的朋友」。後來，晉某按照該國間諜情報機關指示，要求許某蒐集中方掌握的涉及該國某事件的有關情況，以及中方內部的考慮等。許某按照要求，將搜集到的情報提供給對方，並收取經費。

經鑑定，許某向該國提供的情報涉及5項機密級國家秘密。2016年1月，國家安全機關依法對許某採取強制措施。2017年12月，法院以間諜罪判處許某有期徒刑15年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產10萬元，追繳非法所得10萬元。

（央視）