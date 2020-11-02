美助卿轟中國推行霸權　華春瑩發15條Twitter批美國是Thanos

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）在當地時間10月30日表示，中國在自由民主國家中進行了「隱秘、脅迫和腐化」的影響活動，中國奉行的「不干涉他國內政」和「雙贏」是「系統性的掠奪和霸權」。他呼籲美國的盟友和夥伴協調應對這種「惡意影響活動」。 中國外交部發言人華春瑩11月1日在Twitter上連發15條帖文反擊，她稱，「美國才是真正的魁隆（Thanos，漫威（Marvel）反派角色，大陸譯作「滅霸」）」。

華春瑩指，中國無意干涉美國的內部事務，但是，就像一個人很難改變自己的夥伴一樣，美國怎麼能去幻想改變像中國這樣一個人口接近它5倍、歷史長20倍的大國呢？

華春瑩稱，認為可以通過對中國的污衊和誹謗就可以使美國再次強大的想法「太天真」；認為可以通過挑撥離間來切斷中國共產黨和中國人民之間血肉聯繫的想法，也非常無知。

華春瑩Twitter發文。她稱美國是魁隆（Thanos，大陸譯作「滅霸」）。

華春瑩說，如果美國真的是法治國家，為什麼美國人民還在遭受警察執法過度、濫用槍支和大規模槍擊事件的困擾？為什麼要以國家安全的名義惡意打壓中國民營企業？

她表示，「正是因為美國的霸權主義和霸凌主義持續存在，所以美國才敢如此肆無忌憚地歪曲事實、編造謊言。沒有人比美國更擅長影響、干涉和脅迫」。

華春瑩認為，史達偉對中國的誹謗和攻擊太瘋狂，已經遠遠超出了國與國關係的底線，以及做一個正派人的基本要求。「在史達偉先生演講中提到的所有領域，美國才是真正的滅霸。美國沒有必要把自己偽裝成受害者。」

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）。（網絡圖片）

而對於疫情，華春瑩說，謊言重複一千次終究還是謊言。新冠病毒的起源尚不清楚，但中國應對新冠肺炎疫情的時間線是明確的，經得起時間和歷史考驗，美國很擅長實施攻擊中國戰略，但在面對現實和處理疫情方面卻很糟糕。