【珍惜生命】大連36歲男子跳海自盡　六旬母一周後同地點墮海亡

10月25日凌晨，遼寧大連一名36歲男子翻越護欄，從星海灣跨海大橋跳入海中。警方和救援隊持續搜救多日，仍無跳橋男子的音訊。 令人意想不到是，1周後，男子年過六旬的老母竟在同一地點墮海，屍體被打撈上岸。其後，這名男子已泡水1周的屍體也被尋獲。

男子母親的遺體被發現。（半島晨報）

據廣州日報報道，救援隊負責人說，男子跳橋前曾表示工作壓力大，出現輕生徵兆。24日晚，男子曾在跨海大橋上來回踱步，其父母趕來勸阻後，男子向父母承諾絕不會輕生。詎料25日0時，男子還是跳下跨海大橋。男子跳橋後，其年過6旬的父母情緒極度低落，幾日以來都在焦急地等待救援。

10月31日晚上10時左右，在星海灣跨海大橋高新區出入口附近的防浪堤旁，一位市民意外發現一具女屍。經家屬辨認遺體，該女屍是25日跳橋男子的母親。男子與其母墮海位置非常接近。男子母親的遺體被打撈上岸後，一具男性遺體在當地大坨島海域被發現，經家屬確認，該具男屍就是25日跳橋輕生的男子。

（綜合報道）

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