美國大選2020｜美國政府換屆前夕　余茂春透露白宮多個對華政策

美國政府換屆前夕，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席對華政策顧問余茂春近日罕有接受專訪，表示中美正在脱鈎，還稱美國政府將很快決定是否把新疆問題定性為「種族滅絕」。

美國國務卿蓬佩奧的首席中國政策和規劃顧問余茂春目前正在幫助制定美國對中國的政策。他在當地時間11月2日接受美媒美國之音的專訪時表示，雖然中美脱鈎從來也不是美國「申明的政策」，「但脱鈎正在發生」。

他還指，美國今後的決策將取決於中國如何對這種「有分寸的方式」做出回應。余茂春並表示，這並不是美國人為地炒作緊張關係，而是中國的錯。「所以，這一切都取決於中國。球在中國這一邊。」

對於新疆問題，他表示，美國政府將「很快」正式決定是否把中共對新疆維吾爾族人的鎮壓定性為「種族滅絕」。

當被問到美國將採取什麼樣的行動來阻遏中國可能攻打台灣時，余茂春表示，美國「堅決反對任何單方面使用武力來解決雙方之間的爭端的做法」。他說，他不會對「假設性的問題」做出猜測，但是可以肯定的是，美國的回應將是「堅決的」。

對於中國政府對他的批評，和被逐出族譜一事，余茂春稱，這都是中國慣常的策略，但做法愚蠢，「自從中國政府加大了對我的攻擊以後，我得到了中國國內外華人的巨大支持，其中大部分是來自中國國內的人，這讓我徹底放心，我們在美國所做的是正確的。」

據悉，余茂春1985年從大陸前往美國留學並定居的，當時他20歲左右。1994年他在加州大學伯克利分校獲博士學位後，在美國海軍學院教書。

美媒披露，特朗普政府對華戰略轉向，幕後推手之一就是余茂春。余茂春在白宮扮演的角色被曝光後，引發中國輿論關注，更多詳情請點擊圖集：

隨後，中國一些網民炮轟他是「漢奸」、「蓬佩奧的狗頭軍師」。繼被母校重慶永川中學「除名」，余茂春早前又遭安徽故鄉餘氏家族痛斥，將其逐出族譜。

對於余茂春在白宮的角色，《環球時報》總編胡錫進表示，余茂春對中國國家道路形成之不易、對中共越來越深地融入高速發展的中國社會、與人民休慼與共缺少現實的感受。他離開中國太早了，那個時候中國還太弱了，年輕人和知識分子滿腦子對西方全是崇拜，缺少後來逐漸形成的辨別力。

胡錫進認為，余茂春受到了網上一些極端聲音的誤導，他以為那些極端聲音就是中國民間受到壓抑的真正呼喊。但如果連中共與西方執政黨有着性質上的根本區別、中共早已深度嵌入、融入中國社會、從外部打擊中共就是打擊中國都搞不清楚，這樣的人就是偽學者、政治投機分子。