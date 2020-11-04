中國擬漸進式延遲法定退休年齡　實現基本養老保險全國統籌

新華社3日（周二）發布《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標的建議》（以下簡稱《建議》），提出健全覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、可持續的多層次社會保障體系，並實現基本養老保險全國統籌以及實施漸進式延遲法定退休年齡。

《建議》提出健全覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、可持續的多層次社會保障體系，並實現基本養老保險全國統籌以及實施漸進式延遲法定退休年齡。（資料圖片）

近年來，內地隨著一些地區老齡化社會的加劇，各地養老保險的收支情況差異較大，當期收不抵支的省份數量有所增多，加快基本養老保險全國統籌成為社會關注的焦點。

對於《建議》中提出的實現基本養老保險全國統籌，中國社科院世界社保研究中心秘書長房連泉表示，要實現全國統籌的前提是先實現省級統籌，按照國家的要求是今年底要實現省級統籌。目前，全國已經有26個省份和新疆生產建設兵團實現了基金省級統籌，而從省級統籌向全國統籌過渡，預期2022年左右能夠實現全國統籌。

房連泉進一步解釋，實現全國統籌之後，資金將全國統收統支，要進行統一的制度安排，統一參數、統一費率等，這個難度還是比較大，最大的難點是會涉及中央和地方關係的協調，現在的發展方向是要理清中央和地方的事權和財權。

根據中國退休制度，男性年滿60歲、女幹部年滿55歲、女工人年滿50歲方可退休。但是，隨著中國人均壽命顯著提高，人口老齡化趨勢加快發展，現行退休年齡是否偏低，也引發社會的熱烈討論。

中國人社部在2016年2月曾表示，制定漸進式延遲退休年齡的政策已經有了初步方案。時任人社部部長尹蔚民在介紹制定漸進式延遲退休年齡的政策時表示，要小步慢走，漸進到位。每年推遲幾個月的時間，經過一個相當長的時間再達到法定退休的目標年齡。

根據《人力資源和社會保障事業發展「十三五」規劃綱要》，其中第二節明確提出完善社會保障制度體系，提到制定出台漸進式延遲退休年齡方案，按照退休年齡改革方案，從2018年開始，女性退休年齡每3年延遲1歲，男性退休年齡每6年延遲1歲，直到2045年，男女均65歲退休。

房連泉表示，延遲退休政策提出來已有多年，此次提出「十四五」期間要實施漸進式延遲法定退休年齡，將來還會出台提前退休和延遲退休相對應的政策。房連泉說，延遲退休主要難點是要找到合適的時機來推出這個政策，並讓社會所接受，「這個政策對緩解養老金不足的問題能起到一定的作用，但周期可能比較長」。

（綜合報道）