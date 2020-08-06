1劑特效藥內地賣70萬澳洲只需41澳元？藥企：因澳洲該藥納入醫保

近日，內地網絡熱傳，治療罕見病脊髓肌肉萎縮症（SMA）的特效藥Nusinersen（內地譯：諾西那生鈉）注射液，在中國市場上一針能賣70萬元人民幣（約合78萬港元），而在澳洲只需41澳元（約合228港元）。該病患者是需要終生打針治療。 這款「天價特效藥」引發網民熱議，並登上微博熱搜。8月6日，藥企渤健生物科技（上海）有限公司回應稱，諾西那生鈉注射液在中國屬自費藥物，在澳洲則被納入藥品福利計劃，澳洲政府採購單支價格為11萬澳元（約合61萬港元），41澳元是患者自付費用。

渤健生物稱，根據國家相關規定，參加2019年國家醫保談判的藥品必須是2018年12月31日前獲得批准的藥品。諾西那生鈉注射液於2019年2月獲批，不符合參加2019年國家醫保談判的條件，因此並未參加2019年國家醫保談判。

Nusinersen注射液在內地一針要價高達70萬人民幣。（網上圖片）

該公司還稱，公司一直與國家和地方政府相關部門保持積極溝通，呼籲建立多方共付機制，以進一步提升中國SMA患者藥物可及性。

國家醫保局信訪辦工作人員則回應事件表示，諾西那生鈉注射液的價格是由藥企自行定價，在各國價格存在一定出入，「除了藥物的原材料、研發成本等，藥企業也會考慮利潤問題，加上該藥物目前在國內處於市場壟斷的情況，價格也一直居高不下。」

該工作人員表示，諾西那生鈉注射液自2019年在中國上市以來，已被納入醫保談判日程，去年開始國家就在和藥企談判，希望將藥物價格降下來，由專家組研究定價，具體定價多少不清楚，「但由於納入醫保的事沒有談下來，藥物價格下不來，始終無法進入到醫保目錄」。

SMA患者因肌肉無力和萎縮而行動不便。（資料圖片）

對於該特效藥在中國價格高企，不少網民表示，希望可以盡快納入醫保，造福病患；也有人對藥企感到理解，認為應尊重藥物研發成果：

「沒入醫保、全國就幾千人使用、全球就這一間公司生產，所以高價。」 「真的是太貴，普通人承受不起。尊重研發成本，或許有這個價格。希望國家早日納入醫保，這樣才會有更多人受益。」 「罕見病藥物全球受眾都少的可憐！研發幾十年難道要免費送嗎？」 「這病入醫保，那其他罕見病也想要入了，乾脆不叫普通醫保了。」 「交着250元的醫保，要你多交點你就開始罵國家，就這樣還想用全國人民的醫保錢去買昂貴的特效藥？」

資料顯示，約6000至1萬名新生嬰兒中，會有1人患有SMA，是因遺傳疾病導致嬰兒死亡的主因，是一類由脊髓前角神經細胞（運動神經元）衰退，導致肌肉無力和萎縮的遺傳性神經肌肉疾病。這些神經元調控人體的隨意肌肉，影響如爬行、步行、舉起手臂、用手握住物體、移動頭部和頸部、呼吸和吞嚥等等的活動。

（綜合報道）