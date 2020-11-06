國產電視劇《尚食》引發韓服漢服激辯　導演批韓國網民數典忘祖

中國電視劇《尚食》即將播出，但劇中男演員所展示的自拍照，其服飾意外引起中韓兩國網民「誰抄誰」的爭議。 該劇導演于正其後就直接發文強調是明代漢服，並且批評韓國網民「數典忘祖」。

許凱在微博上發布一張身穿戲服的自拍照，結果被部分網民質疑是韓服。（微博）

事緣該劇的主演之一許凱日前在微博上發布一張身穿戲服的自拍照，結果有部分網民留言稱「好像之前看的韓國古裝電視劇」。于正見狀立即發文強調「這妥妥的明朝漢服，不能因為當時作為大明屬國的高麗沿用了，就被沒文化的說成「韓服」了！」

于正強調《尚食》的戲服就明代漢服，並非韓服。（微博）

一名身著韓服的遊客在韓國首爾遊覽景福宮。（新華社）

據介紹，《尚食》由許凱、吳謹言等主演，故事講述在明朝永樂年間，尚食局宮女姚子衿在深宮中不斷成長並始終保持對中華美食最為純樸的熱愛的故事。引發網民激辯的就是許凱發布照片時所佩戴的「大帽」。實際上，大帽是明代男子的重要正裝服飾之一，性質接近於禮帽。「大帽」常作為賞賜贈送給周邊部落和藩屬國，朝鮮的「大帽」就是從此演變而來。

圖輯｜許凱新劇造型被指抄襲韓服掀兩國罵戰 于正：韓國明朝是中國屬國

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（綜合報道）