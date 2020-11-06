【新冠肺炎】因應疫情嚴重　中國暫停來自英法俄印等多國人員入境

多國新冠肺炎疫情仍然嚴峻，中國駐英國、法國、比利時、俄羅斯、菲律賓、印度、烏克蘭、孟加拉國等國大使館周三（4）及周四（5日）分別發布通知，暫停身處上述國家的外國人員持有效中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國。

通知提到，上述措施屬臨時性，為應對當前疫情而不得已採取，中方將根據疫情形勢及時作出調整，並另行發布通知。至於持外交、公務、禮遇、C字簽證人員則不受影響，外國人如確有特殊緊急赴華需要，可向中國使（領）館申請簽證，持今年11月3日後簽發的簽證赴華入境不受影響。

中國外交部發言人汪文斌周四表示，中方借鑑多國做法，按疫情形勢變化調整對有關人員來華，做法合情合理並符合國際慣例，相信可獲各方理解。

與今年3月28日暫停所有外國人持有效來華簽證和居留許可入境中國不同，今次措施針對的是身處疫情較為嚴重的國家的外國人員，同時亦部分逆轉了9月28日的寬鬆政策，當時中國允許所有持有效中國工作類、私人事務類和團聚類居留許可的外國人入境。

英國現為全球疫情最嚴重的國家之一。圖為11月2月，倫敦街頭商店放着口罩面罩等防疫裝備售賣。（Getty Images）

據路透社報道，英國現為全球疫情最嚴重的國家之一，死亡人數已超過4.5萬，屬歐洲最高，確診病例則超過110萬，且每天新增病例達逾2萬宗，英格蘭為此進行新的全國封鎖冀遏制疫情。

另外，比利時人均新確診病例數屬歐洲最高；菲律賓的確診及死亡病例於東南亞地區僅次印尼；印度確診病例超過836萬宗，其中印度航空上月30日一架從新德里飛往湖北武漢的航班，出現了大量確診病例及無症狀感染者。

法國疫情同樣嚴重，圖為一對情侶於巴黎某地鐵站做防疫措施。（AP）

此外，自周五（6日）開始，來自美國、法國、德國、泰國、印度、新加坡、加拿大、巴基斯坦、南非等多國的所有前往中國大陸的乘客，須同時進行核酸檢測和抗體檢測，時間距離登機不可超過48小時，如需途中過境，乘客還需在過境國家或地區進行相同的檢測。

報道指，當局嚴格要求兩次檢測，加上時間限制較短，很多國家甚至不提供抗體檢測，措施遂引發了一些怨言，如中國歐盟商會稱這實際上等同禁止部分人回到中國。然而要求乘客雙重檢測並非個例，如部分國家亦會要求來自印度等國的乘客接受多項檢測。

想看更多疫情持續期間印度貧民窟居民的生活狀況，請點擊放大觀看：

（環球網）