美國將疆獨「東伊運」剔出恐怖組織名單　中國批雙重標準堅決反對

美國在當地時間周四（5日）的《聯邦公告》上刊出國務卿蓬佩奧的通知，宣布撤銷東突厥斯坦伊斯蘭運動（Eastern Turkistan Islamic Movement，東伊運）的「恐怖組織」定性。 中國外交部發言人汪文斌隨即在周五（6日）作出回應，指中方對美方的有關決定表示強烈不滿和堅決反對，「恐怖主義就是恐怖主義，美方應立即糾正錯誤，不要給恐怖組織『洗白』，不要為國際反恐合作開倒車。」

汪文斌表示，東伊運是聯合國安理會列明的恐怖組織，也是國際社會公認的恐怖組織，長期從事恐怖暴力活動，造成大量人員傷亡和財產損失，嚴重威脅中國和國際地區的安全穩定。打擊東伊運是國際社會的共識，也是國際反恐鬥爭的重要內容。美國作為東伊運在聯合國安理會1267委員會列明的共提國，在東伊運恐怖主義定性問題上出爾反爾，再次暴露其在反恐問題上的「雙重標準」和對恐怖組織「合則用，不合則棄」的醜陋面目。

據介紹，東伊運是由流亡海外的維吾爾族人艾山．買合蘇木於1993年創立，曾公開宣稱要以武力在新疆建立東突厥斯坦伊斯蘭國。美國及聯合國在2002年將東伊運列為恐怖組織，2003年12月中國公安部亦將東伊運列入恐怖組織名單。

（綜合報道）