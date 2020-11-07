中印第八輪軍長級會談　印度國防參謀長稱邊境對峙或引發更大衝突

中印邊境對峙持續，11月6日，印度國防總參謀長比平．拉瓦特（Bipin Rawat）表示，中印兩國軍隊在邊境的緊張對峙或會引發更大範圍的衝突，這增加了印度的擔憂。

中印邊境對峙以來，印度不斷在邊境進行軍事部署。（微博@南海的浪濤）

據法廣中文網報道，拉瓦特是在中印兩國高級指揮官，他於11月6日在拉達克舉行的中印對峙以來的第八輪軍長級會談上發表的上述言論。

拉瓦特指出，中印實際控制線的局勢很緊張。該線是位於拉達克東部地區事實上的中印邊界，數千名印度和中國官兵在當地自今年春天陷入了至今長達數月的對峙。

拉瓦特當天發言時還稱，不會接受實際控制線的任何移動。他說，「在總體安全考量中，不能不考慮到邊界對抗、越界和無端的戰術性軍事行動演變成更大的衝突，因此不能被忽視」。

拉瓦特還警吿，印度可能不得不在其西部和北部邊境同時面對巴基斯坦和中國的雙重衝突。他說，「我們與兩個擁有核武器的鄰國不斷發生摩擦，印度曾與這兩個鄰國打過戰，越來越多的行為顯示這對地區穩定構成了普遍存在的危險。」拉瓦特還說，「我們的領土完整和戰略凝聚力有可能受到進一步升級的威脅。」

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據一名印度官員透露，會談可能包括討論中方提出的，將部分部隊從班公錯北岸的爭議地區撤走的建議。據悉，中印士兵們在該地相隔幾百米對峙。這位官員說，在火炮和裝甲車的支持下，步兵部隊也在該湖的南岸對峙，中方一直在那裏試圖推動印方後撤。

另據《印度斯坦時報》11月4日引述熟悉雙方會談情況的印度高官消息，中方在前幾輪會談中提出的條件是，印軍未來只能巡邏至班公錯地區的第三指，而中方相應只能巡邏至第五指（班公錯北岸有八個手指型山脊地區），但這樣就意味着中方將「佔領」第四指地區，並將該地納入其阿克賽欽版圖的一部分。

中方聲索的法理依據是其1959年對實控線（LAC）的理解，印方已對此明確表示拒絕。此外，中方還要求印軍從班公錯南岸的制高點撤離，並將此視為「完全脱離接觸」的先決條件。對此，印方同樣予以堅定回絕。

《印度時報》11月4日指出，中印雙方目前在對峙地區各自陳兵逾5萬人，並部署有坦克、榴彈炮及其他重型武器，印軍已從美國處獲得禦寒衣物。