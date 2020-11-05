【中印衝突】第八輪軍長級會談周五舉行　據稱印方拒絕中方要求

印度與中國在邊境的對峙僵局已進入第七個月，印度媒體11月4日報道，指中印第八輪軍長級會談可能會在11月6日舉行。

圖為9月8日，印度拉達克邊境列城一個空軍基地，印度空軍正投放物資。（Getty）

據《印度斯坦時報》報道指，第八次會談有機會在6日於兩國的實際控制線（LAC）楚舒勒（ChuShul）附近舉行。

兩國在10月12日舉行了第七次會議，印度方面要求雙方全面脫離接觸，並恢復4月初的模樣。雙方同意繼續進行對話，以達成雙方可接受的解決方案。

中方在前幾輪會談中提出的條件是，印軍未來只能巡邏至班公錯湖（Pangong Tso）地區的第三指，而中方相應只能巡邏至第五指（班公錯湖北岸有8個手指型山脊地區），但這樣就意味着中方將「佔領」第四指地區，並將該地納入其阿克賽欽版圖的一部分。中方聲索的法理依據是其1959年對實控線（LAC）的理解。此外，中方還要求印軍從班公錯湖南岸的制高點撤離，並將此視為「完全脱離接觸」的先決條件。有指印方已對此明確表示拒絕。

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《印度時報》報道指，中印雙方目前在對峙地區各自陳兵5萬餘，並部署有坦克、榴彈炮及其他重型武器，印軍已從美國處獲得禦寒衣物。

俄羅斯衛星通訊社報道，指6日舉行新一輪中印對話，討論在拉達克東部實控線撤軍問題。印方代表團將由最近被任命的位於列城的第14軍團司令梅農（PGK Menon）率領，在中國和印度軍方上次會談中，就從拉達克東部撤軍問題沒有出現突破。