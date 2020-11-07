iPhone 12 Pro Max在內地同步開售　512GB版本最受歡迎10分鐘售罄

即時中國
撰文：
最後更新日期：

蘋果公司推出首款支援5G的iPhone 12系列手機，第二批iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max在周五（6日）晚上9時正式開始預售。

如同第一批iPhone 12、iPhone 12 Pro的預售情況，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max亦瞬間售罄，頂級配置的iPhone 12 Pro Max 512GB最受歡迎，10分鐘就被一掃而空。

以京東蘋果自營旗艦店為例，最受歡迎是iPhone12 Pro Max。（網頁截圖）

+2
+2
+2

內地傳媒報道，以京東蘋果自營旗艦店為例，最受歡迎的是iPhone12 Pro Max，開始預售前已有超過180萬人預約。開始預售後約15分鐘，所有版本的iPhone 12 Pro Max全部售罄。至於蘋果中國的官方網站，由於瀏覽人數眾多，網站更是直接「崩潰」，「蘋果官網崩了」當晚立即成為微博熱門搜尋話題之一。

據介紹，iPhone 12 mini共有藍色、綠色、黑色、白色和紅色五種鋁金屬外觀；iPhone 12 Pro Max 有石墨色、銀色、金色和海藍色四種不鏽鋼外觀。售價方面，iPhone 12 mini的售價為5499元（人民幣．下同）起，是iPhone 12系列之中最便宜，iPhone 12 Pro Max則9299元起，最貴的iPhone 12 Pro Max 512GB，售價高達11899元。

圖輯｜iPhone 12 mini/12/Pro/Pro Max優缺點對比　一文教你買邊部先好

+17
+17
+17

報道並引述業界消息指，預計iPhone 12 Pro和iPhone 12全球備貨接近2000萬部，目前基本已經售罄。iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini上市後，有望進一步帶動新機銷量，看好iPhone 12系列的銷售動能，全年有望出貨7800萬部，帶動iPhone在今年的出貨重返2億部。

（綜合報道）

iPhone 12 mini／Pro Max上手試　外媒：Pro Max大得難以單手操作
蘋果天貓旗艦店iPhone 12突下架惹猜測　天貓：請期待雙11驚喜
iPhone 12 mini/12/Pro/Pro Max優缺點對比　一文教你買邊部先好
iPhone 12 mini/Pro Max搶機攻略｜首日入手5個技巧　附直購連結
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。