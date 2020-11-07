iPhone 12 Pro Max在內地同步開售　512GB版本最受歡迎10分鐘售罄

蘋果公司推出首款支援5G的iPhone 12系列手機，第二批iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max在周五（6日）晚上9時正式開始預售。 如同第一批iPhone 12、iPhone 12 Pro的預售情況，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max亦瞬間售罄，頂級配置的iPhone 12 Pro Max 512GB最受歡迎，10分鐘就被一掃而空。

以京東蘋果自營旗艦店為例，最受歡迎是iPhone12 Pro Max。（網頁截圖）

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內地傳媒報道，以京東蘋果自營旗艦店為例，最受歡迎的是iPhone12 Pro Max，開始預售前已有超過180萬人預約。開始預售後約15分鐘，所有版本的iPhone 12 Pro Max全部售罄。至於蘋果中國的官方網站，由於瀏覽人數眾多，網站更是直接「崩潰」，「蘋果官網崩了」當晚立即成為微博熱門搜尋話題之一。

據介紹，iPhone 12 mini共有藍色、綠色、黑色、白色和紅色五種鋁金屬外觀；iPhone 12 Pro Max 有石墨色、銀色、金色和海藍色四種不鏽鋼外觀。售價方面，iPhone 12 mini的售價為5499元（人民幣．下同）起，是iPhone 12系列之中最便宜，iPhone 12 Pro Max則9299元起，最貴的iPhone 12 Pro Max 512GB，售價高達11899元。

圖輯｜iPhone 12 mini/12/Pro/Pro Max優缺點對比 一文教你買邊部先好

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報道並引述業界消息指，預計iPhone 12 Pro和iPhone 12全球備貨接近2000萬部，目前基本已經售罄。iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini上市後，有望進一步帶動新機銷量，看好iPhone 12系列的銷售動能，全年有望出貨7800萬部，帶動iPhone在今年的出貨重返2億部。

（綜合報道）