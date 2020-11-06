iPhone 12 mini/Pro Max搶機攻略｜首日入手5個技巧　附直購連結

iPhone 12 mini及12 Pro Max即將開賣，學定5個搶購技巧確保首日入手！Apple今年將旗艦iPhone 12四款手機，分兩階段推出，早前推出的iPhone 12及12 Pro一出就非常火爆，無論香港或其他國家都不少果迷搶購。而最注目的iPhone 12 mini以及12 Pro Max卻在本周11月6日（星期五）才正式預購。當然一般Apple Store網購方式不難將新機入手，但如果想在11月13日首日入手，就要學定幾個搶購技巧。

iPhone 12 mini及12 Pro Max將在本周開始預購，以往Apple慣例，上Apple Store網店不難預購得到，不過較難首日取得。如果想11月13日首日入手，就要留意以下幾個要點，以及注意今次並非8時開訂，留意！另外，用指定信用卡於Apple Store或其他網店預購新機，都可以賺取高達5百多元回贈或5000里數！

想首日入手iPhone 12 mini或12 Pro Max，就要學定下文幾招。（林勇攝）

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