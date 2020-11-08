【禽獸不如】陝西女剛與未婚夫訂婚　竟遭親生父數度強姦猥褻

陝西榆林市一名女子早前與未婚夫訂婚，其後卻遭到46歲的親生父親多次猥褻及強姦。當地法院判決被告男子犯強制猥褻罪及強姦罪，數罪並罰，判7年有期徒刑。

內媒報道指，吳堡縣法院6日（上周五）公布該案一審結果，並透露案情。案情顯示，今年4月6日，被告吳姓男子對剛剛從未婚夫住處回來的親生女兒進行了猥褻。此外，在4月6日及8日，吳男又強姦了女兒。

女子的父親因犯強姦罪及強制猥褻罪，一審被判刑7年。（示意圖／視覺中國）

5月4日早晨，吳男甚至曾想當著女兒未婚夫的面，對女兒進行強姦，隨後女事主對未婚夫說出了曾經遭父親強姦的事情，並報警。據當地醫院診斷的門診病歷和手腕傷害照片證明，女事主遭受性侵後曾欲割腕自殺。

法院認為，吳男以教育女兒為藉口，強制猥褻婦女，其行為已構成強制猥褻罪。同時，吳男用暴力、威脅之手段，強行姦淫女兒，其行為構成強姦罪，依法實行數罪並罰。吳男為滿足個人淫欲，違背倫理道德，兩次強姦親生女兒，犯罪動機卑劣，社會影響極壞，依法應從重處罰。鑑於吳男歸案後能夠如實供述其犯罪事實，可酌情從輕處罰。

法院一審判決，吳男犯強制猥褻罪，判處有期徒刑2年，犯強姦罪，判處有期徒刑6年，數罪並罰，執行有期徒刑7年。

（綜合報道）