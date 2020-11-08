深圳五旬漢疑因遭妻嫌「不賺錢、沒用」　跳樓跌中氣墊仍不治

深圳龍崗一名年約5旬的男子，上周六（7日）爬上居民樓4樓樓頂企跳，引發大量民眾圍觀。消防趕到後佈置了氣墊，詎料還沒充完氣，男子就縱身跳下，直直跌落在氣墊上，當場失去意識，搶救後宣告不治。 附近居民向內媒透露，男子疑因遭妻子嫌棄他「不去賺錢、沒用」才自殺，事件曝光後令網民唏噓不已。

根據報道，事發當時，消防員兵分兩路，一批人在樓上與男子談判，另一批人則忙著鋪設消防氣墊。此時男子突然一躍而下，摔在氣墊上，當場已沒有反應，經搶救後不治。男子跳下時，雖然氣墊看上去已放置完畢，但充氣工作其實仍未結束，只充了1/3。

參與救援的消防員表示，氣墊充氣很快，如果男子晚5分鐘跳下來就有救了。附近居民表示，身亡男子被妻子嫌棄其「不去賺錢、沒用」。至於事故詳細原因，目前還在進一步調查之中。

（西安商報）