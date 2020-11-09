莫利風波一年後NBA亮相進博會　內媒分析：盼重振中國市場

前NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）去年10月在個人Twitter貼文支持香港反修例運動，惹起軒然大波，遭到大批內地網民抗議及媒體批判，央視播出的NBA節目也一度被「腰斬」。 如今時隔一年，中國第三屆進博會召開，NBA也進駐進博會。內地媒體報導指，NBA中國首次亮相進博會就拿下了整個專區裡最大的站台，透露了他們對重振中國市場並助力中國體育發展的信心和期待。

第三屆進博會首次在消費品展館設立了「體育用品及賽事專區」，NBA中國首次參展進博會就拿下了整個專區裏最大的站台。一位NBA中國相關負責人表示，「進入中國這麼多年，NBA一直都很少在國內參加展會，但這一次，NBA從上半年就開始聯繫各個供應商開始準備，希望把最好的內容呈現給更多不同領域的人。」

《澎湃新聞》報道稱，「從800平方米的展台佔地面積，到包括NBA中國賽、NBA青少年賽事、NBA關懷行動以及中美籃球文化發展歷史牆的各種設計和佈置，足以感受到NBA中國的誠意。」在中美籃球文化發展歷史牆上，還展出了一件T恤。它是1985年中國男籃第一次去美國訪問的時候，NBA特意準備的T恤，當時的NBA總裁大衛·斯特恩（David Stern）親自將這些T恤送給了出訪的中國球員。

根據NBA中國相關工作人員的介紹，這應該算是中美籃球文化交流初期的一件絕版紀念品，T恤的背後特意將NBA的標誌進行了處理，在藍色的部分裏用白色繁體字寫下「中美友誼旅行團一九八五」的字樣。

儘管過去的一個賽季，NBA由於莫利風波在中國市場受到一定衝擊，但隨着央視和新華社對於NBA報道的重啟，NBA中國也希望重振中國市場。

「我們不敢說未來能夠做到什麼程度，但是我們希望盡力幫助中國籃球發展。」一位NBA中國相關人士表示。在進博會結束後，12月份，NBA在中國的第一個籃球學校就將在海南海口正式啟動。NBA中國首席財務官張文正表示：「中國有3億籃球迷，我們希望他們都能夠打籃球，享受籃球傳遞的樂趣和精神。」