【NBA】聖誕開波上演72場縮水賽季　球迷進場觀賽或現曙光

由於新冠肺炎疫情影響，2019/20賽季曾一度於3月停擺，7月下旬才於奧蘭多迪士尼園區復賽，直至10月中才完結賽季。上季延遲結束，意味新季亦將順延，聯盟早前傾向聖誕檔期開季，惟球員工會一直未表決贊成。如今，勞資雙方終達成共識，並定於美國時間12月22日開季。

根據過往慣例，NBA常規賽大多於5月下旬結束，總決賽至約6月中告終，隨後就是球員休息時間以及各球隊出戰夏季聯賽、訓練營、NBA選秀以及季前熱身賽，並於10月下旬開打。從完季到新一季大約4個月休息及準備期，惟今季因曾經停擺近5個月，導致未能如常於10月開季。

過往NBA賽季大約於10月下旬正式上演，惟今年情況有別，賽季於10月中才完結。（Getty Images）

基於明年夏天正值東京奧運，為免球員未能代表美國出戰，故此聯盟一直傾向聖誕開季或1於明年1月開季並進行「縮水賽季」（即將82場常規賽縮至72場），務求6月完季配合國際賽期。惟開季與否並非聯盟說了算，還需要球員工會投票表決支持才成事。

東京奧運本來於今個夏天舉行，惟因為新冠肺炎肆虐全球，暫時延至明年上演。（Getty Images）

直到今天，球員工會發表聲明同意聯盟於12月22日開季的計劃，並表示常規賽將由以往的82場，縮短至72場。至於其他有關賽事細節有待商榷，相信雙方未來會達成協議。由於美國境內疫情仍未緩和，新季球迷進場與否仍是未知數，惟完全不開放球迷入場定大大打擊聯盟及球隊的收入。

球員工會今天發聲明表示同意聯盟於聖誕檔期開季的計劃。（twitter截圖）

有見及此，聯盟計劃在新季開放球隊包廂，讓25%到50%的球迷能夠進場觀賽。據外媒報導，聯盟計劃所有進場人士必須配戴口罩，保持社交距離和接受病毒檢測，據悉或會允許部分球迷坐在場邊觀賽，惟必須維持到10到12呎距離。

NBA早前於奧蘭多迪士尼園區閉門作賽，惟沒有球迷進場令球隊失去門票收入。（Getty Images）

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