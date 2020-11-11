農民工拖糧問題屢現　國務院：欠薪案件2021春節前須動態清零

內地農民工拖糧、討薪問題，可謂「年年整治、年年不斷」。據內地媒體報導，今年初，有份參與湖北武漢「火神山醫院」工程建設的十多名農民工亦被延誤發薪。 據中新社報導，為應對此類現象，守好基本民生底線，讓農民工拿到工資返鄉過年，國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組辦公室日前印發《關於開展根治欠薪冬季專項行動的通知》（以下簡稱《通知》），決定從2020年11月6日至2021年春節前，在全國組織開展根治欠薪冬季專項行動。

《通知》稱，行動將以貫徹《保障農民工工資支付條例》為抓手，以招用農民工較多的工程建設領域和勞動密集型加工製造及受疫情影響嚴重的行業為重點，對歲末年初農民工工資支付情況及工資支付保障制度落實情況進行集中檢查。

重慶一食品加工廠內，農民工正在工作。（中新社）

《通知》要求，各地區要落實「誰執法誰普法」責任制，通過以案釋法等多種形式，大力宣傳《保障農民工工資支付條例》及相關法律法規，提高企業依法支付農民工工資的自覺性。地方各級根治拖欠農民工工資工作領導小組要加強統籌協調，抽調執法人員，開展聯合執法，對轄區用人單位工資支付情況進行集中排查，督促在建工程建設項目落實有關保障工資支付制度，依法查處拖欠農民工工資案件，對重大典型欠薪案件掛牌督辦，堅決做到欠薪問題不解決不銷賬。

《通知》明確，對查實的欠薪違法行為，各地區要做到「兩清零」，即2020年發生的政府投資工程項目、國企項目以及各類政府與社會資本合作項目拖欠農民工工資案件在2020年底前全部清零，其他欠薪案件在2021年春節前動態清零。

國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組辦公室表示，對欠薪問題突出地區，領導小組辦公室將組織力量適時開展實地督辦、明察暗訪和抽查審計，對監管責任不落實、組織工作不到位的單位和責任人，將依法依規嚴肅問責。

（綜合報道）