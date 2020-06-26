愛書農民工因疫情失業無奈返鄉　百字留言告別東莞圖書館感動網民

一位僅受過小學教育的54歲湖北籍農民工，因熱愛書籍而常在東莞圖書館讀書。近期因新冠肺炎疫情影響，工廠停工，他也被迫準備返鄉。臨行前，他前往東莞圖書館退讀者證，感慨之餘，為圖書館寫下了一段一百多字的留言，表示自己在這裡讀書12年，如今「無事可做」只能回鄉，十分不捨，希望圖書館以後可以造福更多農民工。 這段留言被網民發現後發佈到了網上，引起了無數愛書之人的共鳴。值得欣慰的是，東莞當地政府部門得知這位農民工的故事後，已表示將協助其找一份新工作。

26日，豆瓣網網友@Xenophon發佈了一張照片，照片是東莞圖書館讀者留言表中的一頁，上面寫著這樣一段話：

我來東莞十七年，其中來圖書館看書有十二年。書能明理，對人百益無一害的唯書也。今年疫情讓好多產業倒閉，農民工也無事可做了，選擇了回鄉。想起這些年的生活，最好的地方就是圖書館了。雖萬般不舍，然生活所迫，餘生永不忘你，東莞圖書館。願你越辦越興旺。識惠東莞，識惠外來農民工。

這段文字的落款是「湖北農民工」。

網友@Xenophon在豆瓣網發佈的照片。

「識惠東莞」一語出自內地學者任繼愈，他2004年為東莞圖書館題字時寫下了「知識惠東莞」。

這則留言的照片一經發佈就引發眾多網友關注。在豆瓣網獲得了數千點贊和轉發後，這張圖片又被網民轉去微博，並在微博獲得累計數万轉發。許多網民對這位農民工愛書的情懷深表感動。東莞圖書館官方微博隨後也轉發了這張照片，表示「我們一直在，等您再來！」

網民熱議：

「讀書可能無法讓人變有錢，無法讓人想幹什麼就幹什麼，但至少可以讓人在緊巴巴的生活裡放鬆一點兒。要繼續讀書呀！」

「這位農民工讓我感動！身處窘迫環境，依然看書12年！用最樸實的文字道出了不凡的人生格局。」

「閱讀體驗是很個人的，出入不同的思想與人生，如魚飲水，冷暖自知，此樂何極！」

「圖書館是一個少有的人人平等的地方，不管你的社會身份如何，你都可以接觸偉大人物的思想。」

「這個留言看著確實很讓人心酸，這些農民工來到東莞，希望通過打工讓自己的生活好一點，然而目前看來，隨著經濟的衰退，這也變成一種奢望！東莞圖書館，其實我也去過，是那座城市的一個亮點！」

東莞圖書館微博賬號轉發了留言，表示「我們一直在，等您再來！」（微博截圖）

內地媒體調查發現，留言者是個54歲男子，名叫吳桂春。他只讀過小學，但對東莞圖書館感情很深。他說，圖書館是他在東莞除了工廠、出租屋之外，去的最多的地方。

吳桂春是2003年來到東莞，工作主要以在工廠打雜工為主。工作之餘就會去地攤上買書。他的同事見他經常看書，就勸他：「你這麼喜歡看書，為啥不去東莞圖書館，那看書不花錢，書也多。」

於是，他在2008年第一次進入圖書館：「第一次進入圖書館，空調很涼快，書很多，而且讀書真的不要錢」。從東莞圖書館拿到第一本書一一《紅樓夢》開始，各類歷史人物、歷史故事就成了吳桂春的最愛。

湖北農民工吳桂春。（南方+）

「我喜歡歷史故事，以前經常聽別人說起的典故，我看書之後就知道了，以後也能和別人聊起來。」吳桂春說：「讀書對我的性格、心態和眼光都有幫助，我現在不會脾氣那麼暴躁，不會動不動跟人抬杠，看任何事情都能平常心，不會著急了……」

當被問及喜歡讀什麼書時，吳桂春說：「我最喜歡字典。」吳桂春因為只上過村裡的小學，文化程度不高，每次在讀的新書中發現不懂的字，吳桂春都會拿起字典查，如今他自己也買了幾本字典放家裡。

今年，由於疫情的影響，吳桂春工作的鞋廠停工，無奈之下他打算返鄉。6月24日上午11點，他徑直走到東莞圖書館的服務台排隊，他與一旁排隊的讀者閒聊起來，吳桂春說:「其實我今天是來退讀者證的，以後可能就來不了了」，一旁的工作人員聽到了忙問為什麼，一番攀談之後，工作人員瞭解到，吳桂春是圖書館有12年書齡的老讀者，因為最近沒有合適的工作，準備回家，臨走前先來圖書館把讀者證退了。

聽到吳桂春讀書的經歷，工作人員表示，希望吳桂春能在離開前為圖書館留下一段話，於是他就寫下了那條留言。

吳桂春沒想到，留言被發到互聯網上後，引起巨大反響。據悉，東莞市人社局就業服務部門已經與吳桂春取得聯繫，表示願意協助他尋找新的工作，目前已經初步匹配到合適崗位。

「我很希望能繼續留在東莞讀書。」吳桂春說，「我覺得大家都應該多讀書，讀書會讓人禮貌，讓社會更和諧。」

（綜合報導）