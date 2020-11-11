「國家隊」採購逾百萬心臟支架：均價降九成　藥監局要求保證質量

常用治療冠心病等疾病的「通波仔」手術，惟相關醫療器具心臟支架並不便宜，即使是國產品牌亦均價要1.3萬元（人民幣．下同）左右。國家醫保局近日就宣布，將會集中大量採購超過100萬個心臟支架，令其成本降至每個僅700元，明年一月就可供病患使用。 對於外界擔憂的品質問題，國家藥品監督管理局在周三（11日）發布通知，提出要從六大方面切實保證心贓支架的質量安全。

六大方面分別是全面落實企業質量安全主體責任、切實加強生產環節監督檢查、扎實做好流通使用環節監督檢查、認真開展中選品種質量抽檢、持續加強不良事件監測、強化部門協調和信息溝通。通知強調，各省級藥品監管部門要充分認識今次集中採購工作的重要性，始終堅持以人民健康為中心，全面落實藥品安全「四個最嚴」要求，推動企業落實主體責任，嚴格落實屬地監管責任，切實保證集中帶量采購冠脈支架的質量安全。

國家藥監局發布通知，提出要從六大方面切實保證集中大量採購心贓支架的質量安全。（視覺中國）

據此前介紹，國家醫保局於11月5日天津啟動心臟支架集中大量採購工作，原因是要治理貴價醫用耗材價格虛高及流通亂象。目前以每次手術使用量約1.5枚計算，中國一年要消耗150萬個心臟支架。國家醫保局指，中國的醫用耗材市場規模高達3200億元，貴價醫用耗材佔近半，其中心臟支架的總費用有150億元左右，是貴價醫用耗材總費用的十分之一。

今次共有11間企業參與投標，材質為鈷鉻合金或鉑鉻合金，載藥種類為雷帕黴素及其衍生物，採購周期為兩年。經過今次集中採購，心臟支架的價格將從均價1.3萬元下降至700元左右，平均降價93%。

（綜合報道）