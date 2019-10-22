【冠心病】40歲以下患者愈來愈多 血管閉塞達70%需「通波仔」

「冠心病」，是眾多心臟病的其中一種。甚麼人會患上冠心病？不幸患上冠心病又應該如何應對？冠心病患者在生活上應該如何自理？心臟科專科醫生周志康為大家一一解答以上問題。 攝影：高仲明

冠心病是甚麼病？ 相信大家都有疑問，冠心病前的「冠」字到底是甚麼意思？「冠」其實是指冠狀動脈，這組動脈，負責供應氧氣及營養予心臟。「當心臟3條冠狀動脈其中一條或以上有閉塞就等於冠心病，需要接受手術或者藥物醫療。」為甚麼血管會受到阻塞呢？周醫生說有幾個普遍成因。常見就是3高（高血脂、高血壓、高血糖）、糖尿病患者、高膽固醇或者長期煙民，都有很高機率患上冠心病。冠心病又有沒有遺傳？「對比遺傳，家人類似的生活習慣其實影響更大，例如不健康飲食，吸煙習慣等。」周醫生表示長期吸煙會令心血管壁受損，血管壁增生而令血管收窄，使膽固醇容易累積在冠狀動脈，就會造成血管阻塞。

年輕患者愈來愈多

「如果發現自己做運動，或者急步行走時心口痛，心口不適痛楚延伸至頸或膊頭，心忽然跳得好快，都有可能是冠心病病徵。」周醫生指以前通常40歲以上人士比較容易患上冠心病，但近幾年隨着生活習慣變化，40歲以下患者亦愈來愈多，而且是一個全球化趨勢。「美國有研究指，過去10年，40歲以下冠心病患者，以每年百分之二的比率上升，愈來愈多年輕人出現這個問題。」10年前的年輕冠心病患者，或曾患過川崎氏病，一種包括冠狀動脈以內全身血管發炎的疾病，又或有家族性遺傅的高膽固醇。但來到現代，多數年輕患者就通常因為飲食習慣導致。「沒有運動習慣，喜歡汽水甜品等食物，身型肥胖人士要注意了。」

冠狀動脈閉塞導致冠心病。

「通波仔」技術成熟

患上冠心病當然需要接受醫療，治療方法包括藥物或手術，藥物不可以令血管回復暢通，只可以減慢惡化程度，如果血管有70%以上阻塞，就需要做血管造形手術，即是俗稱的「通波仔」，使用導管把氣球插入動脈，擴張氣球令血管擴張，最後再放入支架撐開動脈。周醫生指「通波仔」技術已經發展得非常成熟，相對風險低之餘，復原時間亦短，可說是對冠心病非常有效的治療方法，做完手術後，只要好好依時食藥,控制飲食，並且定時運動，復發機會就會大大降低。

如果血管有70%以上阻塞，就需要進行「通波仔」，右圖為正常血管。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。