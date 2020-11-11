美台將進行經濟對話　大陸稱堅決反對　促停止提升美台實質關係

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間10日（周二）宣布，國務院次卿克拉奇（Keith Krach）20日將與台灣展開經濟對話。台駐美代表蕭美琴表示，對話是實體搭配視像會議形式進行，實體部分在華府舉辦，台灣方面由經濟部次長陳正祺率團。 中國大陸外交部發言人汪文斌11日（周三）表示，中方一貫堅決反對美台官方往來，同時敦促美方停止提升美台實質關係。

克拉奇於9月中造訪台灣，台灣總統蔡英文於官邸宴請克拉奇所率的代表團。（蔡英文Facebook）

汪文斌說，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台進行一切形式的官方往來和接觸，停止提升美台實質關係，慎重妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免對中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

他強調，任何挾洋自重，妄圖破壞兩岸關係的圖謀和行徑，注定不會得逞。

據早前報道，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日表示，堅決反對台美展開任何形式的官方往來。朱鳳蓮提到，台灣民眾都清楚，這個對話可能涉及相關有問題豬、牛肉進口的議題，「民進黨當局勾連外部勢力，不顧民意反對，執意開放相關產品進口，島內民眾有著極大擔憂和義憤，民進黨當局挾洋自重，打著經濟、商業的幌子同美國發展關係，只會陷入進一步任由美方宰割的境地，只會損害台灣同胞的利益。」

（綜合報道）